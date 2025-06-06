Эксперт оценил идею расширить льготную ипотеку для врачей, учителей и учёных

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой введения льготной ипотеки для врачей и учителей. Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с журналистами поддержал саму идею, однако выразил сомнения в её финансовой реализации.

«Хватит ли финансовых возможностей у правительства все эти предложения внедрить? Сейчас и в космической отрасли тоже хотят надбавки делать, и куча всяких льготных программ», — заявил Ракута в беседе с 360.ru.

По его мнению, ключевую роль сыграет содержание правительственного доклада о ходе реализации президентских поручений, запланированного на 15 июля.