Эксперт оценил идею расширить льготную ипотеку для врачей, учителей и учёных
Брокер Ракута: На расширение льготной ипотеки для врачей может не хватить денег
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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой введения льготной ипотеки для врачей и учителей. Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с журналистами поддержал саму идею, однако выразил сомнения в её финансовой реализации.
«Хватит ли финансовых возможностей у правительства все эти предложения внедрить? Сейчас и в космической отрасли тоже хотят надбавки делать, и куча всяких льготных программ», — заявил Ракута в беседе с 360.ru.
По его мнению, ключевую роль сыграет содержание правительственного доклада о ходе реализации президентских поручений, запланированного на 15 июля.
Ранее эксперты посчитали, сколько стоит квадратный метр жилья в Москве с учётом ипотеки. В эпоху высоких ставок стоимость жилья в Москве, купленного в кредит, взлетает до небес — почти до двух млн рублей за квадрат. Благодаря программе «Семейная ипотека» стоимость квадратного метра жилья снижается, делая его более доступным — в среднем до 557 тыс. руб. Однако воспользоваться этим предложением можно только при покупке квартир в новостройках.