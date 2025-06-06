В России может появиться ипотека для учителей и врачей под 5%

В России могут ввести ипотеку для учёных, педагогов и медиков под 5%. С такой инициативой выступает фракция партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме. Глава фракции Сергей Миронов пояснил, что подобные льготы ранее ввели для IT-специалистов, но учителя, учёные и врачи — представители не менее ценных для страны профессий, и их важно поддержать.

«Сейчас наша фракция готовит поправки, чтобы ввести для них льготную ипотеку со ставкой в 5%», — цитирует Миронова ТАСС.

Парламентарий считает, что такая мера поможет остановить отток научных кадров за рубеж, а также побороть колоссальный кадровый дефицит в медицине и образовании, поскольку главной проблемой для специалистов сейчас является жилищный вопрос. Миронов подчеркнул, что в условиях нынешних ставок по ипотеке наши учёные, учителя и врачи не могут купить квартиру на свои, «мягко говоря, скромные доходы».