Военный эксперт рассказал, возьмут ли ВС РФ Сумы и какой может быть буферная зона
Эксперт Дандыкин: Глубина буферной зоны должна превышать 10–12 километров
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Глубина буферной зоны, которую сейчас на передовой создают Вооружённые силы России, должна превышать 10–12 километров. Об этом в беседе с Life.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя слова президента Владимира Путина на ПМЭФ-2025 о ситуации в зоне СВО.
Дандыкин напомнил, что, хотя оружия НАТО у противника и становится всё меньше, он всё ещё «достаёт» до Курской, Брянской и Белгородской областей и артиллерийскими системами, и дронами. Поэтому буферная зона необходима, и, возможно, не только в Сумской области.
Поэтому президент не исключил, что мы возьмём Сумы. До Сум остаётся где-то 18 километров. Сейчас идут бои. Там лесная местность, холмистая, очень неприятная. И это не только Сумская область, по большому счёту такое может произойти и в других регионах, где враг будет бить, — я имею в виду Днепропетровскую, к примеру, область. Или Харьковская область, там тоже сейчас освобождают населённые пункты, наши подошли к Купянску. Надо смотреть, какова будет готовность киевского режима к переговорам.
Напомним, в ходе выступления на ПМЭФ-2025 Владимир Путин напомнил, что Россия, освободив Курскую область, начала создание зоны безопасности и ВСУ вынуждены отвлекать туда свои силы. Глубина буферной зоны доходит до 12 км, и сразу же за ней — уже город Сумы. Президент подчеркнул, что у ВС РФ пока нет задачи забрать этот город, но мы этого не исключаем.