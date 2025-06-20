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20 июня, 15:52

Путин: ВС РФ создают зону безопасности, ВСУ вынуждены отвлекать туда силы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия создаёт зону безопасности, а ВСУ вынуждены отвлекать туда силы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Они забрались к нам в Курскую область, натворили целую массу преступлений, причём преступлений против гражданского населения. Мы их оттуда вывели с огромными для них потерями, а теперь вынуждены создавать зону безопасности вдоль линии границы, потому что они постоянно атакуют, с помощью артиллерии, с помощью БПЛА. Что это такое?», — сказал глава государства.

Путин добавил, что ВСУ и так испытывают недокомплект личного состава, а теперь им приходится отвлекать дополнительные силы.

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Ранее эксперт раскрыл, кому доверят контроль буферной зоны на границе с Украиной. По его словам, для этого нужно 20 тысяч военных.

Напомним, что Армия России приступила к созданию буферной зоны на Украине. Как подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков, это — одна из целей наступления ВС РФ в Днепропетровской области.

Никита Никонов
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