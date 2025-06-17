Военный эксперт раскрыл, кому доверят контроль буферной зоны на границе с Украиной
Эксперт Никулин: Для контроля буферной зоны с Украиной требуется 20 тыс. человек
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Для контроля буферной зоны с Украиной вполне могут привлечены добровольцы из дружественных для России стран — потребуется 20 тысяч человек. Такое мнение выразил военный эксперт и бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин, отметив важный момент — у этих формирований должен быть нейтральный статус.
«Одно дело, если они подчиняются НАТО или ООН... Другое — если там будет независимая организация, которая не участвовала в конфликте», — пояснил он в разговоре с 360.ru.
Эксперт отметил, что для контроля 2000-километровой линии разграничения потребуется около 20 тысяч человек. Их основной задачей станет предотвращение проникновения диверсантов, а не полноценная оборона территории.
Никулин предупредил, что Запад, вероятно, негативно воспримет создание таких отрядов и наверняка попытается представить их как незаконные вооружённые формирования, которые необходимо всячески осуждать. Однако Россия, по его словам, должна занять принципиальную позицию по недопущению НАТОвских сил к границам.
Собеседник телеканала подчеркнул, что Россия не допустит присутствия военных из стран НАТО, которые уже стали стороной конфликта. Бывший член комиссии ООН по разоружению также напомнил, что международные прецеденты использования нейтральных добровольческих формирований под эгидой ООН существуют, но в случае с украинским конфликтом важно исключить влияние враждебно настроенных структур.