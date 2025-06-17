Военный эксперт раскрыл, кому доверят контроль буферной зоны на границе с Украиной

Для контроля буферной зоны с Украиной вполне могут привлечены добровольцы из дружественных для России стран — потребуется 20 тысяч человек. Такое мнение выразил военный эксперт и бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин, отметив важный момент — у этих формирований должен быть нейтральный статус.

«Одно дело, если они подчиняются НАТО или ООН... Другое — если там будет независимая организация, которая не участвовала в конфликте», — пояснил он в разговоре с 360.ru.

Эксперт отметил, что для контроля 2000-километровой линии разграничения потребуется около 20 тысяч человек. Их основной задачей станет предотвращение проникновения диверсантов, а не полноценная оборона территории.

Никулин предупредил, что Запад, вероятно, негативно воспримет создание таких отрядов и наверняка попытается представить их как незаконные вооружённые формирования, которые необходимо всячески осуждать. Однако Россия, по его словам, должна занять принципиальную позицию по недопущению НАТОвских сил к границам.