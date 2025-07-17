Новорождённая малышка погибла в роддоме от рук 6-летнего мальчика

Трагический инцидент произошёл в больнице Жанны де Фландр в Лилле, где шестилетний мальчик случайно уронил пятидневную недоношенную девочку. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на официальное заявление медицинского учреждения.

По данным телеканала, новорождённая находилась в отделении неонатологии, куда её перевели 6 июля, в то время как мать оставалась в родильном отделении. За несколько дней до планируемой выписки 11 июля, когда мать оформляла документы, заведующий отделением срочно вызвал её — оказалось, что неизвестный ребёнок во время игры уронил младенца, ударившегося головой о пол.

Как выяснилось, мальчик, чья мать также находилась в больнице, получил доступ к крохе. Девочку обнаружили без сознания, после чего экстренно оказали медицинскую помощь.

«Это происшествие глубоко шокировало весь наш персонал», — заявили представители больницы.

В медучреждении подчеркнули, что всем пострадавшим, включая родителей девочки и медицинский персонал, оказывается психологическая поддержка. Прокуратура Лилля начала расследование инцидента для выяснения обстоятельств и возможных нарушений правил безопасности. В больнице пока не пояснили, как ребёнок получил доступ к новорождённой.