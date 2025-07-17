Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 07:10

Новорождённая малышка погибла в роддоме от рук 6-летнего мальчика

BFM TV: Во французской больнице младенец погиб после падения с рук ребёнка

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Трагический инцидент произошёл в больнице Жанны де Фландр в Лилле, где шестилетний мальчик случайно уронил пятидневную недоношенную девочку. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на официальное заявление медицинского учреждения.

По данным телеканала, новорождённая находилась в отделении неонатологии, куда её перевели 6 июля, в то время как мать оставалась в родильном отделении. За несколько дней до планируемой выписки 11 июля, когда мать оформляла документы, заведующий отделением срочно вызвал её — оказалось, что неизвестный ребёнок во время игры уронил младенца, ударившегося головой о пол.

Как выяснилось, мальчик, чья мать также находилась в больнице, получил доступ к крохе. Девочку обнаружили без сознания, после чего экстренно оказали медицинскую помощь.

«Это происшествие глубоко шокировало весь наш персонал», — заявили представители больницы.

В медучреждении подчеркнули, что всем пострадавшим, включая родителей девочки и медицинский персонал, оказывается психологическая поддержка. Прокуратура Лилля начала расследование инцидента для выяснения обстоятельств и возможных нарушений правил безопасности. В больнице пока не пояснили, как ребёнок получил доступ к новорождённой.

Младенец чудом выжил, пролежав несколько дней рядом с умершей матерью
Младенец чудом выжил, пролежав несколько дней рядом с умершей матерью

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону было обнаружено тело младенца в мусорном баке, расположенном на улице Платона Кляты. В связи с этим трагическим инцидентом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следственные органы заверили, что в процессе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar