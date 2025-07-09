Тело новорождённого ребёнка обнаружили в мусорном контейнере в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону нашли тело новорождённого ребёнка в мусорном контейнере на улице Платона Кляты. Об этом стало известно 9 июля от регионального Следственного комитета России.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место, где было найдено тело. Также назначена экспертиза, чтобы выяснить, как именно ребёнок умер.

По этому делу начато уголовное расследование по статье «Убийство». Следственный комитет заявил, что все детали происшествия будут выяснены в ходе расследования.