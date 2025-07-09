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Регион
9 июля, 15:49

Тело новорождённого ребёнка обнаружили в мусорном контейнере в Ростове-на-Дону

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ростове-на-Дону нашли тело новорождённого ребёнка в мусорном контейнере на улице Платона Кляты. Об этом стало известно 9 июля от регионального Следственного комитета России.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место, где было найдено тело. Также назначена экспертиза, чтобы выяснить, как именно ребёнок умер.

По этому делу начато уголовное расследование по статье «Убийство». Следственный комитет заявил, что все детали происшествия будут выяснены в ходе расследования.

В Петербурге нашли тело младенца в заваленной мусором квартире
В Петербурге нашли тело младенца в заваленной мусором квартире

Ранее на мусороперерабатывающем заводе в Рязани было найдено тело новорождённого. Известно лишь то, что труп младенца нашли в утренние часы. На место оперативно прибыли сотрудники Следственного комитета Рязанской области.

Анастасия Никонорова
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