СК: Тело младенца обнаружили на предприятии по переработке мусора в Рязани

На территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани было обнаружено тело новорождённого. Страшную находку подтвердили представители СУ СК России по региону.

Известно лишь то, что труп младенца нашли в утренние часы. На место в срочном порядке прибыли представители Следственного комитета по Рязанской области.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.