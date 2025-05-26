СК: Тело младенца обнаружили на предприятии по переработке мусора в Рязани
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr
На территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани было обнаружено тело новорождённого. Страшную находку подтвердили представители СУ СК России по региону.
Известно лишь то, что труп младенца нашли в утренние часы. На место в срочном порядке прибыли представители Следственного комитета по Рязанской области.
«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что тело месячного младенца обнаружили в Санкт-Петербурге, в квартире, буквально утопающей в мусоре. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели ребёнка. Известно, что родители накануне вечером кормили девочку приобретённой в магазине смесью.