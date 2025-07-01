Младенец чудом выжил, пролежав несколько дней рядом с умершей матерью

В Финиксе, штат Аризона, новорождённый мальчик выжил, проведя несколько дней рядом с внезапно скончавшейся мамой. Соседи вызвали полицию, заподозрив неладное. Об этом сообщил New York Post.

В Финиксе новорождённый мальчик выжил, проведя несколько дней рядом с внезапно скончавшейся мамой. Видео © Х / Ashley Holden

«Мать скончалась, когда ребёнок всё ещё лежал на кровати, свернувшись калачиком там, где она его оставила. Врачи и персонал больницы лишь спустя долгое время узнали, что если бы сотрудники полиции немедленно не оказали помощь и не вошли, ребенок мог бы не прожить долго», — рассказал сержант Брайан Бауэр.

Жители дома заметили, что молодая женщина долго не выходит из квартиры, и решили вызвать полицию. Правоохранители, пытаясь связаться с ней, заглянули в окно и увидели женщину без признаков жизни на кровати. Вскрыв дверь, они обнаружили, что американка умерла несколько дней назад, а её младенец страдал от обезвоживания и истощения. Благодаря своевременному вмешательству врачей и полиции малыш остался жив.