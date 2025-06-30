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30 июня, 11:59

В Подмосковье подростки нашли младенца в пакете

360 ЧП: Труп грудного ребёнка в пакете обнаружили подростки в Павловском Посаде

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Тело новорождённого ребёнка было обнаружено в пакете на улице в подмосковном Павловском Посаде. Нашли его подростки, сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

На месте происшествия работают силовики. По данным канала, возраст ребёнка не превышает года. Другие подробностей случившегося на данный момент нет.

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Ольга Сливченко
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