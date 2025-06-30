В Подмосковье подростки нашли младенца в пакете
360 ЧП: Труп грудного ребёнка в пакете обнаружили подростки в Павловском Посаде
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Тело новорождённого ребёнка было обнаружено в пакете на улице в подмосковном Павловском Посаде. Нашли его подростки, сообщает Telegram-канал «360 ЧП».
На месте происшествия работают силовики. По данным канала, возраст ребёнка не превышает года. Другие подробностей случившегося на данный момент нет.
Ранее СК возбудил уголовное дело после трагической гибели 9-месячного ребенка, утонувшего в ванной. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всё случилось вечером 27 июня в частном доме, расположенном в СНТ «Заливные Луга» Минусинского района Красноярского края.