В Подмосковье подростки нашли младенца в пакете

Тело новорождённого ребёнка было обнаружено в пакете на улице в подмосковном Павловском Посаде. Нашли его подростки, сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

На месте происшествия работают силовики. По данным канала, возраст ребёнка не превышает года. Другие подробностей случившегося на данный момент нет.