В Красноярском крае возбудили уголовное дело после утопления младенца в ванной

СК возбудил уголовное дело по факту гибели 9-месячного младенца в результате утопления в ванной. Инцидент произошёл вечером 27 июня 2025 года в частном доме в СНТ Заливные Луга в Минусинском районе Красноярского края, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мать купала двоих детей, когда на некоторое время ушла на кухню, оставив их без присмотра», – заявили следователи.

В это время она включила музыку и, услышав крик старшего ребёнка, вернулась в ванную, где обнаружила младенца полностью погружённым в воду и не подающим признаков жизни. Женщина попыталась провести реанимацию и вызвала скорую помощь, однако спасти младенца не удалось.

Следственный отдел по Минусинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия уже инициировал уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.