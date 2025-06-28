В Карелии пятилетняя девочка утонула в реке, поскользнувшись на берегу

Тело погибшей девочки нашли в пятницу вечером в реке Чална. В ходе предварительного расследования установили, что она находилась рядом с водоёмом вместе с несовершеннолетним братом и знакомой. Девочка поскользнулась и упала в воду, после чего исчезла из виду. В управлении также опровергли появившуюся в СМИ информацию, что родители погибшей были в состоянии алкогольного опьянения. Недостоверность этих данных подтверждается результатами медицинского освидетельствования.