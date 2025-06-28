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Регион
27 июня, 22:24

В Карелии пятилетняя девочка утонула в реке, поскользнувшись на берегу

Обложка © Telegram / Карельский Следком

Обложка © Telegram / Карельский Следком

В Карелии возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки, которая утонула в реке. Трагедия произошла в Пряжинском районе, сообщает республиканское управление Следственного комитета.

Пятилетняя девочка утонула в Карелии. Видео © Telegram / Карельский Следком

Тело погибшей девочки нашли в пятницу вечером в реке Чална. В ходе предварительного расследования установили, что она находилась рядом с водоёмом вместе с несовершеннолетним братом и знакомой. Девочка поскользнулась и упала в воду, после чего исчезла из виду. В управлении также опровергли появившуюся в СМИ информацию, что родители погибшей были в состоянии алкогольного опьянения. Недостоверность этих данных подтверждается результатами медицинского освидетельствования.

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Ранее Мособлдума утвердила закон, который запрещает несовершеннолетним находиться у водоёмов без сопровождения взрослых. Эта инициатива возникла по предложению прокуратуры области. Закон стал ответом на серьёзные проблемы с детскими смертями на водоёмах региона.

Лия Мурадьян
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