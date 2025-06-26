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Регион
26 июня, 14:13

В Подмосковье детям запретили купаться в реках и озёрах без взрослых

Мособлдума запретила детям находиться у водоёмов без взрослых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Мособлдума приняла закон, запрещающий несовершеннолетним находиться у воды без сопровождения взрослых. Инициатива, предложенная прокуратурой области, стала ответом на тревожную статистику детских смертей на водоёмах региона.

По данным надзорного ведомства, только в 2023 году на водных объектах Подмосковья погибли 27 детей, в 2024-м — 31 ребёнок, а в этом — семеро несовершеннолетних. Основной причиной трагедий называют отсутствие должного контроля со стороны родителей и законных представителей.

Представитель региональной прокуратуры Наталия Михлина заявила, что сложившаяся ситуация требует жёстких мер, поскольку существующие профилактические мероприятия носят преимущественно рекомендательный характер и не дают должного эффекта. За нарушение новых правил предусмотрена административная ответственность — родителям или опекунам грозит предупреждение либо штраф от 100 до 500 рублей. Контроль за соблюдением запрета возложен на сотрудников полиции. Закон, распространяющийся на все водные объекты региона, вступит в силу сразу после официального опубликования.

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Даже если исключить риск утонуть, то водоёмы и даже бассейны всё равно представляют угрозу для здоровья. Ранее врач-терапевт консультативно-диагностического отделения НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Марина Мелешина рассказала Life.ru, как обезопасить организм от болезней и переохлаждения при купании.

Юрий Лысенко
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