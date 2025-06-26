«Карьера успеется, а детство — один раз»: В ГД поддержали запрет увольнять родителей детей до 7 лет

Депутат Госдумы Евгений Марченко поддержал идею запрета увольнять сотрудников с детьми до семи лет. Однако парламентарий предположил, что правительство вряд ли одобрит такой проект, так как сочтёт его экономически нецелесообразным.

«Идея хорошая, социальная. Я поддерживаю. Если бы такой законопроект был внесён, я бы проголосовал за. Он социальный. Единственное, что правительство выступит против, потому что скажет, что экономически нецелесообразно. Начнут подсчитывать, какие будут убытки», — отметил депутат в беседе с Life.ru.

Он подчеркнул, что для любого родителя важно проводить со своим ребёнком как можно больше времени, особенно до семи лет — возраста, когда малыш идёт в школу.

«Карьера успеется, а детство у ребёнка один раз», — заключил Марченко.