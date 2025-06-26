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26 июня, 11:48

«Карьера успеется, а детство — один раз»: В ГД поддержали запрет увольнять родителей детей до 7 лет

Депутат Марченко поддержал идею запрета увольнять сотрудников с детьми до 7 лет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы Евгений Марченко поддержал идею запрета увольнять сотрудников с детьми до семи лет. Однако парламентарий предположил, что правительство вряд ли одобрит такой проект, так как сочтёт его экономически нецелесообразным.

«Идея хорошая, социальная. Я поддерживаю. Если бы такой законопроект был внесён, я бы проголосовал за. Он социальный. Единственное, что правительство выступит против, потому что скажет, что экономически нецелесообразно. Начнут подсчитывать, какие будут убытки», отметил депутат в беседе с Life.ru.

Он подчеркнул, что для любого родителя важно проводить со своим ребёнком как можно больше времени, особенно до семи лет — возраста, когда малыш идёт в школу.

«Карьера успеется, а детство у ребёнка один раз», — заключил Марченко.

Если бы современные родители знали эти 6 принципов воспитания из СССР, дети были бы совсем другими
Если бы современные родители знали эти 6 принципов воспитания из СССР, дети были бы совсем другими

Напомним, общественная организация «Отцы рядом» обратилась в Госдуму с предложением рассмотреть возможность введения запрета на увольнение родителей с детьми до семи лет. Важное уточнение: речь идёт об увольнении против воли работника.

Ольга Годуненко
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