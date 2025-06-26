В России могут запретить увольнять родителей с детьми, но не всех

Общественная организация «Отцы рядом» обратилась в Госдуму с предложением рассмотреть возможность введения запрета на увольнение родителей с детьми до 7 лет. Об этом в беседе с Life.ru рассказал юрист, председатель организации Иван Курбаков.

Важное уточнение — речь идёт об увольнении против воли работника. Также общественники предлагают упростить перевод родителей на удалёнку или сокращённый день и ввести право оформить гибкий график, если в семье есть маленькие дети.

Предложения «Отцы рядом» направили председателю комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной. Её просят инициировать обсуждение инициатив.