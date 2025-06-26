В России могут запретить увольнять родителей с детьми, но не всех
«Отцы рядом» предложили Госдуме ввести запрет на увольнение россиян с детьми
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Общественная организация «Отцы рядом» обратилась в Госдуму с предложением рассмотреть возможность введения запрета на увольнение родителей с детьми до 7 лет. Об этом в беседе с Life.ru рассказал юрист, председатель организации Иван Курбаков.
Важное уточнение — речь идёт об увольнении против воли работника. Также общественники предлагают упростить перевод родителей на удалёнку или сокращённый день и ввести право оформить гибкий график, если в семье есть маленькие дети.
Предложения «Отцы рядом» направили председателю комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной. Её просят инициировать обсуждение инициатив.
А ранее экономисты посчитали, во сколько обойдётся «поднять ребёнка на ноги» в России. В эту сумму входят питание, одежда, игрушки, медицинские расходы, плана за садик, допзанятия, высшее образование.