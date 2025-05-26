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26 мая, 14:29

От рождения до окончания вуза: Россиянам раскрыли, во сколько обойдётся «поднять ребёнка на ноги»

Экономист Байгузина: Родителям нужна сумма от ₽1,2 млн, чтобы вырастить ребёнка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arthur Bargan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arthur Bargan

Российским родителям нужно иметь от 1,2 до 3,6 миллиона рублей, чтобы «поднять детей на ноги». Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

«Оценку стоимости воспитания ребёнка мы берем условно от рождения до окончания вуза. В первые годы (0–3 года) на питание, одежду, игрушки, медицинские расходы нужно около 200–400 тыс. рублей. Дошкольные учреждения, дополнительные занятия, одежда потребуют около 300–500 тыс. рублей», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

Байгузина дополнила, что на содержание школьников от 6 до 17 лет нужно иметь примерно 800 тысяч — 1,2 миллиона рублей. А для того, чтобы дети смогли получить высшее образование, потребуется заплатить от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

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А ранее психолог раскрыла, опасно ли родителям давать деньги взрослому ребёнку. По словам специалиста, безвозмездная помощь, без ожиданий взамен, может укрепить семейные узы и подарить благодарность.

Дарья Нарыкова
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