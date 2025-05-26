От рождения до окончания вуза: Россиянам раскрыли, во сколько обойдётся «поднять ребёнка на ноги»

Российским родителям нужно иметь от 1,2 до 3,6 миллиона рублей, чтобы «поднять детей на ноги». Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

«Оценку стоимости воспитания ребёнка мы берем условно от рождения до окончания вуза. В первые годы (0–3 года) на питание, одежду, игрушки, медицинские расходы нужно около 200–400 тыс. рублей. Дошкольные учреждения, дополнительные занятия, одежда потребуют около 300–500 тыс. рублей», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

Байгузина дополнила, что на содержание школьников от 6 до 17 лет нужно иметь примерно 800 тысяч — 1,2 миллиона рублей. А для того, чтобы дети смогли получить высшее образование, потребуется заплатить от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей.