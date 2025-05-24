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24 мая, 08:57

Психолог рассказала, опасно ли родителям давать деньги взрослому ребёнку

Психолог Наумова: Взрослым детям можно давать деньги, но делать это надо с умом

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / CGN089

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / CGN089

Вопрос финансовой поддержки взрослых детей — вечная дилемма. Психолог Наталья Наумова раскрыла «Вечерней Москве», когда помощь уместна, а когда она может навредить.

Действительно ли взрослый ребёнок нуждается в помощи, или способен справиться сам? Эксперт подчёркивает: взрослый человек по умолчанию самодостаточен. Безвозмездная помощь, без ожиданий взамен, способна укрепить семейные узы и подарить благодарность, сказала эксперт.

Но регулярное «спонсорство» чревато проблемами, предупредила она. Постоянные финансовые вливания лишают выросших чад мотивации, подавляют их стремление к самостоятельности, формируя инфантильную личность. Умеренность – ключевой принцип.

Психолог также указывает на скрытые мотивы родительской гиперопеки: иногда это бессознательная попытка получить поддержку самому. Ожидание «возврата инвестиций» — тревожный сигнал. Наумова советует: помогайте лишь посильными суммами, не жертвуя собственным благополучием, и никогда не ждите отдачи. Никто никому ничего не должен.

Что до поддержки в старости, лучший путь — личный пример: заботьтесь о своих родителях. Если же помочь невозможно, честный и открытый диалог с выросшим чадом поможет избежать обид.

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Владимир Озеров
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