«Стимул к планированию будущего»: В России захотели лишить молодёжь пенсий

Константин Малофеев, основатель телеканала «Царьград», выступил с предложением прекратить выплату государственных пенсий для россиян, родившихся после 1995 года. По его мнению, они должны самостоятельно решать, копить ли средства на старость или заводить детей, которые смогут их содержать в будущем. В Госдуме эту инициативу назвали «полной ерундой», а в Совете Федерации напомнили, что Конституция гарантирует гражданам социальные выплаты.

Малофеев отметил, что в Российской империи пенсии получал лишь ограниченный круг лиц, например, вдовы офицеров. При этом женщины рожали в среднем семерых детей, которые впоследствии обеспечивали родителей.

«Пенсии платили очень ограниченному кругу лиц — например, вдовам офицеров. При этом в начале XX века каждая женщина рожала в среднем семеро детей. Впоследствии они и кормили родителей в старости», — приводит «Царьград» слова Малофеева.

При советской власти, по его словам, женщины стали получать образование, а количество детей в семьях сократилось до двух. Государство компенсировало это введением всеобщей пенсионной системы. В 1990-е годы, добавил он, рождаемость упала до 1,4 ребёнка на женщину.

Отменять пенсии нынешним пенсионерам Малофеев считает несправедливым, поскольку они «подвергались либеральной государственной пропаганде». Однако для молодого поколения, по его мнению, отмена пенсий может стать стимулом к самостоятельному планированию будущего.