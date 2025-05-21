В Госдуме потребовали извинений от телеведущего за призывы лишать бездетных пенсий
Депутат Бессараб призвала телеведущего Мардана извиниться за слова про бездетных
Госдума. Обложка © Life.ru
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб потребовала от ведущего программы «Соловьёв Live» Сергея Мардана принести извинения за его предложение лишать пенсионных выплат россиян, у которых нет детей. Она отметила, что отсутствие наследников может быть для человека большим горем, и за это нельзя наказывать.
«Я думаю, что у человека есть совесть, и он уже должен принести извинения», — подчеркнула парламентарий.
Депутат в интервью URA.ru отметила, что бездетность зачастую связана с объективными жизненными обстоятельствами или проблемами со здоровьем. При этом пенсионная система России строится на трудовом стаже и профессиональных заслугах граждан, а не на их социальном статусе. Соответственно, идея наказывать за отсутствие детей противоречит самой сути пенсионного обеспечения.
«Любые меры наказания за отсутствие детей являются антигуманными и противоречат базовым человеческим ценностям», — заключила Бессараб.
Напомним, ранее ведущий программы «Соловьёв Live» Сергей Мардан придумал радикальный способ бороться с демографическим кризисом в России. По его словам, нужно «к чёртовой матери» лишить пенсий тех россиян, которые не собираются заводить детей, не имея при этом никаких проблем со здоровьем.