В Госдуме потребовали извинений от телеведущего за призывы лишать бездетных пенсий

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб потребовала от ведущего программы «Соловьёв Live» Сергея Мардана принести извинения за его предложение лишать пенсионных выплат россиян, у которых нет детей. Она отметила, что отсутствие наследников может быть для человека большим горем, и за это нельзя наказывать.

«Я думаю, что у человека есть совесть, и он уже должен принести извинения», — подчеркнула парламентарий.

Депутат в интервью URA.ru отметила, что бездетность зачастую связана с объективными жизненными обстоятельствами или проблемами со здоровьем. При этом пенсионная система России строится на трудовом стаже и профессиональных заслугах граждан, а не на их социальном статусе. Соответственно, идея наказывать за отсутствие детей противоречит самой сути пенсионного обеспечения.

«Любые меры наказания за отсутствие детей являются антигуманными и противоречат базовым человеческим ценностям», — заключила Бессараб.