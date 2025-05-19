С 1 июня сделают прибавки к пенсиям. Кто станет получать больше и на сколько Юристы рассказали, какие выплаты пенсионеры получат в июне, как изменится график начисления пенсий и кому сделают прибавку. 18 мая, 21:20 В июне изменится график начисления и размер пенсий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Kneschke

Пенсии, выплата которых выпадает на период с 12 по 15 июня 2025 года, перечислят 10 или 11 июня. Это связано с выходными днями в честь Дня России. На этот момент обратила внимание юрист Елена Кузнецова.

— Также есть прибавки к пенсии, которые носят персональный характер. Они вступают в силу после того, как человек достигает определённого возраста или получает определённый статус. Назначаются они с месяца, когда произошло событие, которое даёт человеку право на прибавку к пенсии, — пояснила Елена Кузнецова.

Так, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне 2025 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов. Таким образом, их пенсия повысится на 8907,70 руб. Такую же сумму прибавки получат люди, которым в июне будет установлена I группа инвалидности. Стоит учесть, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз повышение фиксированной выплаты не устанавливается. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

— Также с учётом изменений этого года людям, которым в июне исполнится 80 лет или они получат инвалидность I группы, сделают прибавку к пенсии в размере 1200 рублей. Причём в беззаявительном порядке, — отметила Оксана Красовская.

По её словам, пенсионеры, которые уволились с работы, в июне уже могут получить пенсию, повышенную на процент индексации за предыдущие годы. За 2025 год работающим пенсионерам индексация производилась, а вот для получения индексации за предыдущие годы необходимо уволиться.

Кстати, в Социальном фонде России информируют людей о будущей пенсии. Работает сервис проактивных уведомлений. В личных кабинетах на портале госуслуг можно увидеть данные о своём стаже, количестве пенсионных коэффициентов, рассчитанном размере пенсии и сумме пенсионных накоплений. Уведомления автоматически отправляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40. После этого обновлённая информация поступает раз в три года. Если человек не зарегистрирован на госуслугах, то он может получить сведения о своей будущей пенсии в клиентских службах фонда.

Авторы Нина Важдаева