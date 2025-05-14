С 1 июня повысят выплаты на детей. Кому сделают прибавку и на сколько 1 июня отмечается Всемирный день защиты детей. К этой дате приурочён целый ряд изменений, которые касаются выплат семьям. Кому повысят выплаты на федеральном и региональном уровнях? 13 мая, 21:20 Стало известно, какие выплаты на детей повысят с 1 июня 2025 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

В регионах с 1 июня 2025 года устанавливаются меры социальной поддержки для семей с детьми. Об этом сообщила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Так, с 1 июня вступает в силу Закон Свердловской области от 25.03.2025 № 20-ОЗ «О внесении изменений в статью 23 Областного закона «О защите прав ребёнка». Он устанавливает дополнительные меры социальной поддержки. Теперь в регионе будут выдавать деньги на приобретение для ребёнка товаров первой необходимости в размере 50 тысяч рублей. Их выплатят женщинам, имеющим гражданство РФ, постоянно проживающим в Свердловской области и родившим первого ребёнка с 1 января 2025 года в возрасте до 23 лет (включительно).

Также будет денежная выплата в размере фактически понесённых расходов на уплату процентов по кредиту или займу на покупку или строительство жилья, включая ипотечный кредит. Сделают её женщинам, имеющим гражданство РФ, постоянно проживающим в Свердловской области и родившим первого ребёнка с 1 января 2025 года в возрасте до 23 лет (включительно). Кредитный договор для приобретения (строительства) жилья на территории Свердловской области должен быть заключён женщиной или её мужем до достижения женщиной 29 лет включительно. Максимальный размер выплаты — 500 тысяч рублей.

Предусмотрена и компенсация расходов на наём жилья во время учёбы (в размере фактически понесённых расходов, но не более 15 тысяч рублей в месяц). Её сделают семьям, имеющим детей, в которых оба супруга обучаются в профессиональных образовательных организациях, в вузах Свердловской области на очной форме обучения. Правда, при условии, что хотя бы один из детей в семье рождён начиная с 1 января 2025 года.

— В Белгородской области с 1 июня 2025 года вступают в силу изменения, внесённые в Социальный кодекс Белгородской области. П. 4 ст. 64 утрачивает силу с 1 июня 2025 года, а вступает в силу п. 8 ст. 64. Ранее многодетные семьи получали компенсацию расходов на приобретение школьной формы учащимся первых классов общеобразовательных организаций. С 1 июня многодетным семьям будет предоставляться ежегодная компенсация расходов на покупку школьной и спортивной формы детям на весь период обучения по нормативам, установленным Правительством Белгородской области. Размер компенсации — 10 тысяч рублей, — пояснила Оксана Красовская.

В Самарской области сделают выплату, которая приурочена ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Право на неё имеют постоянно проживающие на территории региона семьи, воспитывающие четырёх и более несовершеннолетних детей, а также ещё несколько категорий получателей. Размер выплаты составляет 1,5 тысячи рублей.

Если говорить о прибавках на федеральном уровне, то увеличение пособий могут получить те, кому нужно будет переоформлять в июне детские выплаты, которые были назначены в прошлом году. То есть если, к примеру, в семье за 2024 год уменьшился доход, а выплата была ранее назначена в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка, то в 2025 году есть вероятность увеличения размера пособия до 75 или 100%.

— Также стоит учесть нюансы в выплате единого пособия. Если в семье в июне рождается ребёнок и семья получает выплату на детей, то единое пособие на новорождённого будет назначено проактивно в том же размере, в котором семья уже получает его на старших детей. Также если у семьи по каким-то причинам уменьшился доход, то один из членов семьи может подать заявление о получении государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта. Для этого нужно обратиться в органы социальной защиты населения, — добавила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева