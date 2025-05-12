С 1 июня повысят социальные выплаты. Кому сделают прибавку и сколько она составит С 1 июня часть пенсионеров, семей с детьми и льготников получат повышенные выплаты. Вступают в силу некоторые региональные законы. Кроме того, определённые категории пенсионеров получат прибавку на федеральном уровне. Кому и на сколько повысят пенсии? 11 мая, 21:20 С 1 июня вырастут выплаты семьям с детьми и пенсионерам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

В июне вступят в силу изменения в региональных законах. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Так, в Самарской области ко Дню защиты детей определённые категории семей могут получить выплату. Порядок перечисления денег утверждён приказом Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 22.04.2025 N 230.

Ежегодная выплата ко Дню защиты детей предоставляется в размере 1500 рублей. Это мера социальной поддержки.

— Право на ежегодную денежную выплату имеют постоянно проживающие на территории Самарской области семьи, воспитывающие четырёх и более несовершеннолетних детей, отцы, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей без матери, и одинокие матери, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей. Предоставление ежегодной выплаты ко Дню защиты детей осуществляется Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области, — пояснила Оксана Красовская.

В Краснодарском крае с июня 2025 года меняется порядок выдачи проездных билетов. С 1 июня 2025 года вступает в силу Постановление Губернатора Краснодарского края от 09.04.2025 N 195 «О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края».

Так, по новым правилам с 1 июня 2025 года выдаёт электронный проездной документ и устанавливает право на льготный проезд Управление социальной защиты населения по месту жительства человека, имеющего право на льготный проезд. Эта же организация выдаёт электронный проездной в связи с утратой ранее выданного либо в связи с изменением в нём персональных данных человека, имеющего право на льготный проезд.

Если говорить о повышении выплат на федеральном уровне, то пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне 2025 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов, а именно — их пенсия повысится на 8 907,70 рубля.

— Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, которым в мае будет установлена I группа инвалидности. Также хочется обратить внимание, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается, — пояснила Оксана Красовская.

Если в июне у пенсионера появится ребёнок или супруг оформит пенсию в июне и она будет ниже, чем у второго супруга, то он может обратиться за повышением фиксированной выплаты. Надбавка на иждивенцев к страховым пенсиям по старости или по инвалидности предполагает повышение фиксированной выплаты к этим видам пенсии. Она начисляется пенсионерам, на иждивении которых находятся определённые категории нетрудоспособных членов семьи, а также родителям, которые являются опекунами недееспособных инвалидов детства. Надбавка на иждивенцев предусмотрена в размере 1/3 суммы фиксированной выплаты (2969,23 рубля) к страховой пенсии на каждого иждивенца, но не более чем на трёх членов семьи.

Авторы Нина Важдаева