«Не нарожал — сдохнешь»: Телеведущий шокировал призывом лишить бездетных россиян пенсий

Ведущий программы «Соловьёв Live» Сергей Мардан придумал радикальный способ бороться с демографическим кризисом в России. По его словам, нужно «‎к чёртовой матери» лишить пенсий тех россиян, которые не собираются заводить детей, не имея при этом никаких проблем со здоровьем.

«Единственное, что я раз за разом предлагаю в эфирах «Соловьёв Live», давайте отменим <...> пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей — значит, будет тебе что в старости есть. Нет — сдохнешь», — заявил Мардан в эфире своей авторской передачи.

Его высказывание вызвало бурю недовольства среди бездетных, которые начали оставлять оскорбительные комментарии в адрес ведущего. Мардан пояснил, что его слова имели оттенок иронии, но при этом были призваны заострить внимание на проблеме снижения рождаемости, в том числе потому что в России появились последователи движения чайлдфри, а многие женщины ставят во главу угла карьерный рост вместо семейных ценностей. Ведущий уверен, что демографический кризис стал национальным бедствием, а значит существующие меры стимулирования многодетности мало чем уже помогут.