«Не нарожал — сдохнешь»: Телеведущий шокировал призывом лишить бездетных россиян пенсий
Ведущий Мардан призвал «к чёртовой матери» отменить пенсии для бездетных россиян
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Ведущий программы «Соловьёв Live» Сергей Мардан придумал радикальный способ бороться с демографическим кризисом в России. По его словам, нужно «к чёртовой матери» лишить пенсий тех россиян, которые не собираются заводить детей, не имея при этом никаких проблем со здоровьем.
«Единственное, что я раз за разом предлагаю в эфирах «Соловьёв Live», давайте отменим <...> пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей — значит, будет тебе что в старости есть. Нет — сдохнешь», — заявил Мардан в эфире своей авторской передачи.
Его высказывание вызвало бурю недовольства среди бездетных, которые начали оставлять оскорбительные комментарии в адрес ведущего. Мардан пояснил, что его слова имели оттенок иронии, но при этом были призваны заострить внимание на проблеме снижения рождаемости, в том числе потому что в России появились последователи движения чайлдфри, а многие женщины ставят во главу угла карьерный рост вместо семейных ценностей. Ведущий уверен, что демографический кризис стал национальным бедствием, а значит существующие меры стимулирования многодетности мало чем уже помогут.
Ранее депутат Государственной Думы Игорь Антропенко («Единая Россия») высказал мнение о том, что женщинам необходимо сократить рабочий день хотя бы на один час. По его словам, сейчас каждый ребёнок посещает как минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети занимаются в нескольких секциях. Поэтому, по его словам, материнство — это вторая работа, когда нужно уделять много времени детям.