Юрист раскрыл, кто в России рискует остаться без пенсии

Россиян предупредили о риске потери пенсионных выплат при эмиграции. Юрист Илья Русяев объяснил, какие категории граждан могут лишиться пенсионного обеспечения. По его словам, пенсионные права регулируются федеральными законами и требуют соблюдения строгих критериев для их реализации.

«В первую очередь речь идёт о страховой пенсии по старости, которая назначается при достижении определённого возраста, наличии страхового стажа и установленного количества пенсионных коэффициентов», — пояснил Русяев в беседе с RT.

Согласно действующему законодательству, в 2025 году продолжится постепенное увеличение пенсионного возраста, установленное пенсионной реформой 2018 года. В связи с этим определённая категория граждан лишится возможности выхода на пенсию в текущем году, однако сможет воспользоваться этим правом в следующем.

Как отметил эксперт, существует группа лиц, полностью исключённых из системы пенсионного обеспечения. По словам юриста, к ним относятся те, кто не смог наработать необходимый страховой стаж (минимум 15 лет) и не набрал достаточное количество пенсионных коэффициентов (30 баллов). Для таких случаев есть возможность получения социального пенсионного обеспечения по старости, однако его назначение происходит на пять лет позже — в 70 лет для мужского населения и в 65 лет для женского, при обязательном соблюдении условия постоянного проживания в РФ.

Дополнительно эксперт указал, что право на пенсионное обеспечение не распространяется на иностранных граждан и апатридов, не оформивших вид на жительство и не проживших на территории России 15 лет. Также Русяев подчеркнул, что выплаты прекращаются в случае переезда пенсионера на постоянное место жительства в другую страну, если между государствами не заключены соответствующие международные договоры.