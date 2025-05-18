Россиянам раскрыли средний размер страховой пенсии в 2025 году

На 1 января 2025 года средний размер страховой пенсии в России составил 24 092,44 рубля в месяц, согласно данным Социального фонда.

Для неработающих пенсионеров этот показатель оказался выше и составил 24 846,09 рубля, а для пенсионеров по старости – 24 979,15 рубля. Кроме того, средний размер пенсии по инвалидности составляет почти 15,5 тысячи рублей, а по случаю потери кормильца – более 16,7 тысячи рублей.

На начало текущего года в системе зарегистрировано 41 169 796 пенсионеров. Из них страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности – 2 193 963 человека, а по случаю потери кормильца – 1 456 262 гражданина, передает РИА «Новости».