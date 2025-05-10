Озвучен максимальный размер страховой пенсии в России
Эксперт Богоутдинов: Максимальная страховая пенсия в РФ достигает 77 тысяч
Обложка © Life.ru
В России наблюдается значительный разрыв между максимальными размерами страховых и государственных пенсий для определённых категорий граждан, обратил внимание управляющий партнёр консалтинговой компании Борис Богоутдинов. Он подчеркнул, что в первом случае размер выплаты доходит до примерно 77 тысяч рублей.
При этом государственные пенсии для Героев России, судей и других особых категорий граждан могут превышать 200 тысяч рублей. По словам эксперта, это связано с различиями в системе начисления выплат. Так, страховые пенсии зависят от заработка и стажа работы, а государственные назначаются за особые заслуги.
«Для большинства граждан достижение максимальной страховой пенсии требует высокой официальной зарплаты и длительного трудового стажа. В то же время государственные пенсии предоставляют значительно более высокие выплаты, но доступны ограниченному числу лиц с особыми заслугами перед государством», — объяснил собеседник РИАМО.
Ранее опрос показал, сколько россиян продолжат трудиться на пенсии. Кстати, средний размер социальной пенсии в РФ превысил 13,5 тысяч рублей. Также стало известно, что пенсионерам повысят специальные доплаты. Life.ru выяснил, кто получит больше и на сколько.