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Регион
10 мая, 07:46

Озвучен максимальный размер страховой пенсии в России

Эксперт Богоутдинов: Максимальная страховая пенсия в РФ достигает 77 тысяч

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России наблюдается значительный разрыв между максимальными размерами страховых и государственных пенсий для определённых категорий граждан, обратил внимание управляющий партнёр консалтинговой компании Борис Богоутдинов. Он подчеркнул, что в первом случае размер выплаты доходит до примерно 77 тысяч рублей.

При этом государственные пенсии для Героев России, судей и других особых категорий граждан могут превышать 200 тысяч рублей. По словам эксперта, это связано с различиями в системе начисления выплат. Так, страховые пенсии зависят от заработка и стажа работы, а государственные назначаются за особые заслуги.

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«Для большинства граждан достижение максимальной страховой пенсии требует высокой официальной зарплаты и длительного трудового стажа. В то же время государственные пенсии предоставляют значительно более высокие выплаты, но доступны ограниченному числу лиц с особыми заслугами перед государством», — объяснил собеседник РИАМО.

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Ранее опрос показал, сколько россиян продолжат трудиться на пенсии. Кстати, средний размер социальной пенсии в РФ превысил 13,5 тысяч рублей. Также стало известно, что пенсионерам повысят специальные доплаты. Life.ru выяснил, кто получит больше и на сколько.

Борис Эльфанд
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