Озвучен максимальный размер страховой пенсии в России

В России наблюдается значительный разрыв между максимальными размерами страховых и государственных пенсий для определённых категорий граждан, обратил внимание управляющий партнёр консалтинговой компании Борис Богоутдинов. Он подчеркнул, что в первом случае размер выплаты доходит до примерно 77 тысяч рублей.

При этом государственные пенсии для Героев России, судей и других особых категорий граждан могут превышать 200 тысяч рублей. По словам эксперта, это связано с различиями в системе начисления выплат. Так, страховые пенсии зависят от заработка и стажа работы, а государственные назначаются за особые заслуги.