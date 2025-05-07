«Отдохнуть всегда успеем»: Опрос показал, сколько россиян продолжат трудиться на пенсии
Kp.ru: 35% россиян планируют работать после выхода на пенсию
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В России всё больше пенсионеров продолжают работать после выхода на заслуженный отдых — средний трудовой стаж после пенсии достиг 8,2 лет. Согласно опросу, в котором приняли участие 7,4 тысячи человек, почти половина россиян (48%) либо уже работают на пенсии, либо планируют это делать.
Причины продолжения трудовой деятельности разные. Около 35% опрошенных рассматривают работу на пенсии как осознанный выбор — одни хотят сохранить привычный уровень жизни, другие просто получают удовольствие от профессиональной деятельности. Еще 13% уже совмещают пенсию с работой, причём многие делают это по необходимости.
«Ну если доживу – по возможности буду, почему бы и нет. Отдохнуть всегда успеем», — признался kp.ru один из респондентов.
Однако почти половина участников опроса (49%) настроены на полноценный отдых после выхода на пенсию. Они считают, что заслужили возможность посвятить время себе, семье или хобби. Некоторые мечтают о путешествиях, другие с юмором замечают, что хотели бы, чтобы на пенсии люди работали на них.
Особый интерес представляют ответы 3% респондентов, выбравших вариант «другое». Молодые участники признаются, что до пенсии им ещё далеко, а некоторые пожилые люди работают неофициально, но скорее от скуки, чем по необходимости.
Эти данные отражают важные социальные тенденции — с одной стороны, экономические реалии вынуждают многих пенсионеров продолжать работать, с другой — меняется само отношение к старшему возрасту, когда люди остаются активными и востребованными профессионалами. При этом значительная часть россиян по-прежнему рассматривает пенсию как время для отдыха и самореализации вне работы.
На днях в Соцфонде России сообщили, что на январь 2025 года средний размер пенсии в стране достиг уровня в 23 175 рублей. На учёте фонда состоят более 41,2 миллиона пенсионеров, из них порядка 33,4 миллиона получают выплаты по возрасту, 2,2 миллиона — по инвалидности, а 1,5 миллиона — по утрате кормильца.