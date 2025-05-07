Пенсионерам повысят специальные доплаты. Кто получит больше и на сколько В ближайшие месяцы пенсионеров ждёт перерасчёт нескольких выплат и доплат к пенсии. Кому сделают прибавку и в каком размере? 6 мая, 21:20 Юристы рассказали, когда повысят пенсии и на сколько. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

С 1 августа 2025 года будут скорректированы доплаты к пенсии для бывших лётчиков и шахтёров. Перерасчёт делают четыре раза в год. Предыдущий состоялся 1 мая. Проводят перерасчёт с учётом денег, перечисляемых за этих сотрудников работодателями. Это специальные доплаты, которые связаны с особыми тяжёлыми и опасными условиями труда.

Сумма надбавки индивидуальна. Размер выплат для каждого пенсионера зависит от среднего уровня заработной платы и продолжительности специального стажа.

Есть и доплаты за возраст, которые касаются пенсионеров по всей стране. Вне зависимости от того, по какой специальности человек работал. После того как пенсионеру исполняется 80 лет, ему делают прибавку к пенсии. Точнее, фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости увеличивается в два раза.

— Повышают пенсии со дня рождения. При этом выплата повышенной пенсии начинается со следующего месяца после юбилея. Прибавку сделают автоматически. Никаких заявлений для этого подавать не нужно, — рассказали в Социальном фонде России.

В СФР уточнили, что надбавка устанавливается только получателям страховой пенсии по старости. Если человек получает страховую пенсию по инвалидности или по потере кормильца, то ему прибавку не сделают. Не затрагивает повышение фиксированной выплаты и инвалидов первой группы после 80 лет, так как ранее им уже сделали аналогичную надбавку после установления инвалидности.

— Фиксированную выплату повышают либо после 80 лет, либо после того, как человек получил первую группу инвалидности. Прибавку делают только по одному из этих оснований. Кроме того, после 80 лет есть и другие надбавки. Например, с этого года каждому пенсионеру старше 80 лет делают доплату к пенсии за уход, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Она отметила также, что с 1 августа 2025 года повысят пенсии работающим пенсионерам. Прибавку сделают на основе пенсионных баллов, которые были зачислены за 2024 год. Размер прибавки у всех будет различаться и зависеть от зарплаты и, соответственно, отчислений работодателей за сотрудника в СФР.

Напомним, что в России есть три основных вида пенсии: страховые (назначаются тем, кто работал официально и имеет необходимый стаж), социальные (выплачивается тем, кто необходимый для страховой пенсии стаж не наработал) и государственные (её получают отдельные категории пенсионеров).

Кроме того, есть и накопительная часть пенсии — это выплаты, которые делаются за счёт добровольных взносов человека, отчислений его работодателя, материнского капитала (если его направляли на формирование пенсии) и процентов от инвестирования.

В СФР обратили внимание, что досрочную пенсию за май перечислили на банковские карты до 30 апреля. Выплаты получили те, кому пенсия стандартно приходит с 1-го по 5-е число месяца. С 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по обычному графику. Досрочная выплата затронула все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.

— Пенсионеры, которым выплаты доставляет Почта России, получат пенсии за май в обычные для себя даты. Почтальоны начали доставку пенсий на дом с 3 мая. С этого же времени можно получить пенсию на почте в кассе. Доставка пенсий через почту продлится до 25 мая. Уточнить информацию о сроках доставки пенсий в связи с майскими праздниками можно в банках и отделениях почты, — пояснили в СФР.

Авторы Нина Важдаева