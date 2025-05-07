Стал известен средний размер выплат за счёт пенсионных накоплений в РФ

В начале этого года средняя ежемесячная выплата из пенсионных накоплений для россиян составляет около 1,6 тысячи рублей. Об этом следует из данных Социального фонда России.

Как передаёт РИА «Новости», средний размер выплат за счёт пенсионных накоплений на 1 января 2025 года колебался на уровне 1 667,48 рублей в месяц.

Размер ежемесячной выплаты накопительной пенсии определяется путём деления общей суммы пенсионных накоплений на установленный период дожития, который в 2025 году составляет 270 месяцев. В случае, если рассчитанная ежемесячная выплата составляет менее 10% от величины прожиточного минимума пенсионера, предусмотрена возможность получения пенсионных накоплений в виде единовременной вплаты.