Соцфонд: Средний размер социальной пенсии в РФ превысил 13,5 тыс рублей
Соцфонд озвучил средний размер социальной пенсии в РФ. Обложка © Life.ru
По данным Социального фонда России (СФР), средний размер социальной пенсии в стране в начале года составил чуть больше 13,5 тысячи рублей в месяц. На 1 января 2025 года этот показатель достиг 13 511,94 рубля.
Для детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы средняя пенсия составляет 20 153,9 рубля в месяц.
Как сообщал Life.ru, с 1 мая произошли изменения в начислении ряда социальных выплат. Эти изменения затронули как федеральные, так и региональные меры поддержки. На уровне регионов провели выплаты для отдельных категорий пенсионеров и льготников.