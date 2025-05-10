Соцфонд: Средний размер социальной пенсии в РФ превысил 13,5 тыс рублей

По данным Социального фонда России (СФР), средний размер социальной пенсии в стране в начале года составил чуть больше 13,5 тысячи рублей в месяц. На 1 января 2025 года этот показатель достиг 13 511,94 рубля.

Для детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы средняя пенсия составляет 20 153,9 рубля в месяц.