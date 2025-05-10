Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 04:09

Соцфонд: Средний размер социальной пенсии в РФ превысил 13,5 тыс рублей

Соцфонд озвучил средний размер социальной пенсии в РФ. Обложка © Life.ru

Соцфонд озвучил средний размер социальной пенсии в РФ. Обложка © Life.ru

По данным Социального фонда России (СФР), средний размер социальной пенсии в стране в начале года составил чуть больше 13,5 тысячи рублей в месяц. На 1 января 2025 года этот показатель достиг 13 511,94 рубля.

Для детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы средняя пенсия составляет 20 153,9 рубля в месяц.

Перед майскими праздниками повысят социальные выплаты и изменят график начислений. Что ждёт получателей
Перед майскими праздниками повысят социальные выплаты и изменят график начислений. Что ждёт получателей

Как сообщал Life.ru, с 1 мая произошли изменения в начислении ряда социальных выплат. Эти изменения затронули как федеральные, так и региональные меры поддержки. На уровне регионов провели выплаты для отдельных категорий пенсионеров и льготников.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Пенсии
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar