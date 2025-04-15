С 1 мая повысят социальные выплаты. Кто получит больше и на сколько С 1 мая изменится начисление некоторых социальных выплат. Это касается как федеральных, так и региональных мер поддержки. Как изменятся размеры пенсий, пособий, доплат и компенсаций? 14 апреля, 21:20 С 1 мая вырастут социальные выплаты. Обложка © ТАСС / Олег Елков

На региональном уровне будут произведены выплаты отдельным категориям пенсионеров, а также некоторым категориям льготников. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

— В рамках постановления Правительства Калининградской области от 26.03.2025 г. N 102-п «О дополнительной разовой мере социальной поддержки в виде социальной выплаты в 2025 году отдельным категориям граждан для приобретения продуктов питания» можно получить единовременную выплату в размере 6000 рублей, — пояснила Оксана Красовская.

Право на выплату имеют многие льготники. Среди них получатели региональной социальной доплаты к пенсии, а также ежемесячного пособия детям-инвалидам.

— Деньги можно потратить на продукты питания. Сделать покупки за счёт средств социальной выплаты можно с апреля по ноябрь 2025 года, — уточнила Оксана Красовская.

В рамках закона Тамбовской области от 01.04.2025 г. N 656-З «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» будет произведена единовременная выплата с 1-го по 31 мая 2025 года включительно.

Эта мера поддержки предназначена ветеранам ВОВ, указанным в пп. 1–3 п.1 ст. 2 закона N 5-ФЗ «О ветеранах»; ветеранам ВОВ (труженики тыла); инвалидам ВОВ, указанным в пп. 1, 4, 5 ст. 4 закона N 5-ФЗ «О ветеранах»; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; вдовам умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак.

Размер выплаты ветеранам и инвалидам ВОВ, бывшим узникам концлагерей — 15 000 рублей. Труженикам тыла, вдовам участников ВОВ выплатят по 7000 рублей.

В Еврейской автономной области принят закон ЕАО от 03.04.2025 г. N 530-ОЗ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Деньги перечислят с 1-го по 31 мая 2025 года.

Выплата будет производиться отдельным категориям гражданам, постоянно проживающим на территории Еврейской автономной области. Суммы различаются. Они составляют 200 000, 40 000 и 10 000 рублей — в зависимости от категории получателей. Например, 10 000 получат люди, которые родились с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года.

В Республике Татарстан в рамках Указа Раиса РТ от 28.02.2025 г. N 168 «О единовременной денежной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в мае будет произведена единовременная выплата.

Инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в пп. 1–3 ст. 2 закона N 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, перечислят 50 000 рублей.

Вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в пп. 4 п. 4 ст. 2 закона N 5-ФЗ «О ветеранах», выплатят 10 000 рублей.

— Кроме того, с 1 мая вырастут выплаты некоторым пенсионерам на федеральном уровне. Так, люди, достигшие 80-летнего возраста в мае 2025 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов. В результате пенсия у них повысится на 8907,70 рубля. Аналогичную прибавку получат и инвалиды, которым в мае будет установлена I группа инвалидности. Стоит отметить, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз эту прибавку не делают, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Кроме того, если у пенсионера в мае появится ребёнок или супруг оформит пенсию в мае, и она будет ниже, чем у второго супруга, то он может обратиться за повышением фиксированной выплаты. Надбавка на иждивенцев к страховым пенсиям по старости или по инвалидности предполагает повышение фиксированной выплаты к данным видам пенсии. Она выплачивается пенсионерам, на иждивении которых находятся определённые категории нетрудоспособных членов семьи, а также родителям, которые являются опекунами недееспособных инвалидов с детства. Надбавка на иждивенцев предусмотрена в размере 1/3 суммы фиксированной выплаты (2969,23 рубля) к страховой пенсии на каждого иждивенца, но делается выплата не более чем на трёх членов семьи.

— Что касается детских пособий, то прибавку могут получить те, кому нужно будет переоформлять в мае выплаты, которые были назначены в прошлом году. То есть если, к примеру, в семье за 2024 год уменьшился доход, а им выплата была ранее назначена в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе, то в 2025 году есть вероятность увеличения размера пособия до 75% или 100%, — пояснила Оксана Красовская.

Елена Кузнецова отметила, что если у семьи по каким-то причинам уменьшился доход, то можно подать заявление о получении государственной социальной помощи — в том числе на основании социального контракта. Для этого нужно обратиться в органы социальной защиты населения. Социальный контракт представляет собой соглашение между органами соцзащиты и людьми, чей доход по независящим от них причинам оказался ниже регионального прожиточного минимума.

В рамках социального контракта оказывают государственную социальную помощь. К ней относятся, в частности, социальные услуги, денежные выплаты, покупка необходимых товаров.

Авторы Нина Важдаева