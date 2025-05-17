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Регион
17 мая, 15:08

Россиянам рассказали, кому можно выйти на пенсию на пять лет раньше

Экономист Балынин: В 2026 году мужчины Крайнего Севера выйдут на пенсию в 59 лет

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В 2026 году мужчины Крайнего Севера выйдут на пенсию в 59 лет, а женщины — в 54 года, что на пять лет раньше общепринятого возраста. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Однако по его словам, одной географии проживания недостаточно, важно соблюсти и другие условия.

К ним относятся наличие 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, страховой стаж не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в приравненных к ним местностях, а также совокупный страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также эксперт отметил, что граждане получают фиксированную выплату к страховой пенсии на 50% выше, если район проживания относится к Крайнему Северу, и на 30%, — если к приравненным местностям.

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Собеседник «Газеты.ru» уточнил, что для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностях фиксированная выплата увеличивается с учётом районного коэффициента, то есть зависит от конкретного района проживания. При этом россияне могут выбрать для увеличения пенсии либо это основание, либо учёт страхового стажа.

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Ранее россиянам объяснили, при каких условиях можно получать две пенсии одновременно. В Госдуме напомнили, что некоторые граждане могут получать и страховую пенсию по старости, и государственную пенсию по инвалидности. Кроме того, Life.ru выяснил, кто из россиян может забыть о работе уже сейчас.

Борис Эльфанд
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