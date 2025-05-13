Пенсия на 2 года раньше: Кто из россиян может забыть о работе уже сейчас

В России предусмотрен широкий перечень категорий граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это не только те, кто трудился в условиях Крайнего Севера или на вредном производстве, но и многодетные матери, а также россияне предпенсионного возраста, оставшиеся без работы. Подробности раскрыл профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью агентству «Прайм».

Согласно действующему законодательству, выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного срока могут мужчины с 42-летним страховым стажем (но не ранее 60 лет) и женщины со стажем 37 лет (но не ранее 55 лет).

«Граждане предпенсионного возраста, которые лишились работы и не смогли найти новую, также могут выйти на пенсию на два года раньше», — пояснил эксперт.

Особые условия предусмотрены и для многодетных матерей. Женщины, родившие и воспитавшие до достижения возраста восьми лет пятерых детей, могут оформить пенсию уже в 50 лет. При наличии четырёх детей — в 56 лет, троих — в 57 лет. Важно, чтобы при этом был страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — не ниже 30.

Профессор также напомнил о праве на досрочную пенсию у работников с вредными и тяжёлыми условиями труда. Перечни профессий содержатся в Списках №1 и №2. В числе тех, кто может воспользоваться таким правом, — металлурги, шахтёры, бортпроводники и другие специалисты опасных производств.