Пенсия на 2 года раньше: Кто из россиян может забыть о работе уже сейчас
Профессор Сафонов: Мужчины со стажем 42 года могут выйти на пенсию раньше срока
Россиянам объяснили, кто может выйти на пенсию раньше срока. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic
В России предусмотрен широкий перечень категорий граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это не только те, кто трудился в условиях Крайнего Севера или на вредном производстве, но и многодетные матери, а также россияне предпенсионного возраста, оставшиеся без работы. Подробности раскрыл профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью агентству «Прайм».
Согласно действующему законодательству, выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного срока могут мужчины с 42-летним страховым стажем (но не ранее 60 лет) и женщины со стажем 37 лет (но не ранее 55 лет).
«Граждане предпенсионного возраста, которые лишились работы и не смогли найти новую, также могут выйти на пенсию на два года раньше», — пояснил эксперт.
Особые условия предусмотрены и для многодетных матерей. Женщины, родившие и воспитавшие до достижения возраста восьми лет пятерых детей, могут оформить пенсию уже в 50 лет. При наличии четырёх детей — в 56 лет, троих — в 57 лет. Важно, чтобы при этом был страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — не ниже 30.
Профессор также напомнил о праве на досрочную пенсию у работников с вредными и тяжёлыми условиями труда. Перечни профессий содержатся в Списках №1 и №2. В числе тех, кто может воспользоваться таким правом, — металлурги, шахтёры, бортпроводники и другие специалисты опасных производств.
Например, мужчины, которые проработали не менее десяти лет на подземных и вредных работах, при наличии общего стажа в 20 лет могут выйти на пенсию в 50 лет. Женщины — в 45 лет, если стаж на таких работах составляет минимум семь лет и шесть месяцев, а общий — 15 лет. Также мужчины, занятые на тяжёлых работах от 12 лет и 6 месяцев, с общим стажем от 25 лет, могут оформить пенсию в 55 лет. Женщинам в таких условиях достаточно десяти лет «вредного» стажа и двадцати лет страхового, чтобы выйти на заслуженный отдых в 50 лет.
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