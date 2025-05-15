Россиянам объяснили, при каких условиях можно получать две пенсии одновременно
Депутат Говырин: В России допускается выплата двух пенсий одновременно
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В статье 3 федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» определены категории граждан, которые могут получать одновременно страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.
По его словам, назначение двойной пенсии возможно, если инвалидность наступила вследствие военной травмы или если гражданин является участником Великой Отечественной войны, ликвидатором последствий радиационных катастроф или принадлежит к другим категориям, указанным в законе. Для остальных же граждан положена только одна пенсия.
«Законодательство России не допускает произвольного накопления пенсий одного типа: если у гражданина есть право на разные страховые пенсии — по инвалидности, по старости, по потере кормильца, — ему, как правило, устанавливается только одна», — подчеркнул собеседник RT.
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