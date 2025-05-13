В Госдуме рассказали, как изменится военная пенсия после индексации

С 1 октября 2025 года в России планируется индексация пенсий для бывших сотрудников силовых ведомств. Размер выплат возрастёт на 4,5%, в результате чего средняя сумма составит приблизительно 45 тысяч рублей. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб.

«Средний размер военной пенсии после индексации с 1 октября 2025 года составит около 45 тысяч рублей. Пенсии военных увеличатся на 4,5%», — цитируют депутата РИА «Новости».

Изменения охватят всех экс-сотрудников Министерства обороны, Росгвардии, МЧС и других структур, чья служба относилась к категории силовой.