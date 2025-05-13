В Госдуме рассказали, как изменится военная пенсия после индексации
Депутат Бессараб: С октября 2025 года в России увеличат военные пенсии на 4,5%
Вооружённая пожилая женщина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CameraCraft
С 1 октября 2025 года в России планируется индексация пенсий для бывших сотрудников силовых ведомств. Размер выплат возрастёт на 4,5%, в результате чего средняя сумма составит приблизительно 45 тысяч рублей. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб.
«Средний размер военной пенсии после индексации с 1 октября 2025 года составит около 45 тысяч рублей. Пенсии военных увеличатся на 4,5%», — цитируют депутата РИА «Новости».
Изменения охватят всех экс-сотрудников Министерства обороны, Росгвардии, МЧС и других структур, чья служба относилась к категории силовой.
А ранее Life.ru писал, что в России наблюдается значительный разрыв между максимальными размерами страховых и государственных пенсий для определённых категорий граждан. Как отметил эксперт, это связано с различиями в системе начисления выплат. Так, страховые пенсии зависят от заработка и стажа работы, а государственные назначаются за особые заслуги. В первом случае размер выплаты доходит до примерно 77 тысяч рублей.