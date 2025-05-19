В Госдуме анонсировали увеличение выплат работающим и военным пенсионерам

Индексация пенсионных выплат работающим и военным пенсионерам произойдёт в ближайшие месяцы. О сроках и размерах повышения рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Ленте.ру».

С 1 августа текущего года работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии, размер которой будет зависеть от индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), начисленного за 2024 год. Военные пенсионеры и пенсионеры силовых структур смогут рассчитывать на увеличение выплат с 1 октября на 4,5%.

«С 1 октября текущего года на 4,5 процента будут повышены пенсии военных пенсионеров, пенсионеров силовых структур. В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК», — сообщила депутат.