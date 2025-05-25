«Уж слишком бурная дискуссия»: В Совфеде отреагировали на идею отменить пенсии бездетным
Сенатор Клишас: Конституция РФ гарантирует россиянам социальное обеспечение
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Разговоры об отмене пенсий беспочвенны, поскольку Конституция РФ гарантирует россиянам социальное обеспечение. Об этом в телеграм-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Сенатор в своём посте сослался на 39 статью Конституции РФ, гарантирующую социальное обеспечение граждан в различных жизненных ситуациях, включая старость, болезнь и инвалидность. Он подчеркнул, что пенсии устанавливаются законом и не могут быть отменены, назвав обсуждение этого вопроса излишне эмоциональным.
«К вопросу об отмене пенсий (бурная и слишком уж эмоциональная дискуссия). Всегда следует помнить, что в соответствии с Конституцией РФ статья 39», — написал Клишас.
Напомним, телеведущий программы «Соловьёв Live» Сергей Мардан сделал радикальное заявление, ставшее причиной скандала. Он предложил оставить без пенсий россиян, у которых нет детей. Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб призвала ведущего извиниться за неосторожные слова.