«Уж слишком бурная дискуссия»: В Совфеде отреагировали на идею отменить пенсии бездетным

Разговоры об отмене пенсий беспочвенны, поскольку Конституция РФ гарантирует россиянам социальное обеспечение. Об этом в телеграм-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор в своём посте сослался на 39 статью Конституции РФ, гарантирующую социальное обеспечение граждан в различных жизненных ситуациях, включая старость, болезнь и инвалидность. Он подчеркнул, что пенсии устанавливаются законом и не могут быть отменены, назвав обсуждение этого вопроса излишне эмоциональным.