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Регион
25 мая, 09:30

«Уж слишком бурная дискуссия»: В Совфеде отреагировали на идею отменить пенсии бездетным

Сенатор Клишас: Конституция РФ гарантирует россиянам социальное обеспечение

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Разговоры об отмене пенсий беспочвенны, поскольку Конституция РФ гарантирует россиянам социальное обеспечение. Об этом в телеграм-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор в своём посте сослался на 39 статью Конституции РФ, гарантирующую социальное обеспечение граждан в различных жизненных ситуациях, включая старость, болезнь и инвалидность. Он подчеркнул, что пенсии устанавливаются законом и не могут быть отменены, назвав обсуждение этого вопроса излишне эмоциональным.

«К вопросу об отмене пенсий (бурная и слишком уж эмоциональная дискуссия). Всегда следует помнить, что в соответствии с Конституцией РФ статья 39», — написал Клишас.

В Госдуме потребовали не злить россиян громкими призывами о лишении бездетных пенсий
В Госдуме потребовали не злить россиян громкими призывами о лишении бездетных пенсий

Напомним, телеведущий программы «Соловьёв Live» Сергей Мардан сделал радикальное заявление, ставшее причиной скандала. Он предложил оставить без пенсий россиян, у которых нет детей. Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб призвала ведущего извиниться за неосторожные слова.

Наталья Демьянова
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