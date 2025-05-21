В Госдуме потребовали не злить россиян громкими призывами о лишении бездетных пенсий

Громкое заявление ведущего Сергея Мардана с призывом лишать пенсионных выплат бездетных россиян никак не поможет увеличить рождаемость, а только разозлит население. Таким мнением поделилась с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Ксения Горячева, комментируя заявление журналиста.

«Каждый раз, когда звучат такие предложения, создаётся видимость дискуссии, но за ней нет никаких реальных решений. Видимо, обсуждать материнский капитал, ясли, жильё и поддержку семей — слишком скучно, а вот отмена пенсий звучит громко», — пояснила она.

Парламентарий уверена, что предложение Мардана вряд ли стоит воспринимать всерьёз, но обозначенная им проблема с демографией действительно требует решений. Горячева предложила «не провоцировать людей на раздражение и недоверие», а стараться искать реальные способы переломить ситуацию.