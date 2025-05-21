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21 мая, 13:17

В Госдуме потребовали не злить россиян громкими призывами о лишении бездетных пенсий

Депутат ГД Горячева заявила, что лишение бездетных пенсий не повысит рождаемость

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Громкое заявление ведущего Сергея Мардана с призывом лишать пенсионных выплат бездетных россиян никак не поможет увеличить рождаемость, а только разозлит население. Таким мнением поделилась с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Ксения Горячева, комментируя заявление журналиста.

«Каждый раз, когда звучат такие предложения, создаётся видимость дискуссии, но за ней нет никаких реальных решений. Видимо, обсуждать материнский капитал, ясли, жильё и поддержку семей — слишком скучно, а вот отмена пенсий звучит громко», — пояснила она.

Парламентарий уверена, что предложение Мардана вряд ли стоит воспринимать всерьёз, но обозначенная им проблема с демографией действительно требует решений. Горячева предложила «не провоцировать людей на раздражение и недоверие», а стараться искать реальные способы переломить ситуацию.

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Напомним, ведущий программы «Соловьёв Live» Сергей Мардан придумал радикальный способ бороться с демографическим кризисом в России. По его словам, нужно лишить пенсий россиян, которые не собираются заводить детей. Он объяснил, что снижение рождаемости стало национальной бедой нашей страны, и существующие меры по поощрению многодетности явно не помогают решить проблему.

Татьяна Миссуми
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