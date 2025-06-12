Life.ru узнал у врача, как плавать без риска для здоровья в бассейнах и водоёмах

Лето в разгаре, и многие стремятся к воде — в бассейны или на открытые водоёмы. Врач-терапевт консультативно-диагностического отделения НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Марина Мелешина рассказала Life.ru о том, как обезопасить себя от болезней и переохлаждения во время купания. Она объяснила, что снижение температуры тела может ослабить иммунитет и сделать организм более восприимчивым к инфекциям.

При переохлаждении в воде повышается риск инфекций вследствие снижения сопротивляемости организма, т.е. снижается иммунитет, организм становится более восприимчивым к болезнетворным микробам. Это происходит из-за того, что при переохлаждении кровеносные сосуды сужаются, и кровоток в периферических отделах уменьшается. Снижается защитная функция слизистых оболочек, которые являются частью иммунной защиты. Марина Мелешина Врач-терапевт консультативно-диагностического отделения НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского

Врач подчеркнула, что переохлаждение — это не причина болезни, а лишь провоцирующий фактор. Чтобы снизить риск инфекций, нужно купаться в специально отведённых местах, заходить в воду постепенно, а при первых признаках переохлаждения (бледность, синюшность губ, дрожь) — выйти и согреться. После купания необходимо принять душ и надеть сухую одежду. Эксперт также перечислила, какие болезни можно подхватить в воде: кишечные инфекции (ротавирус, дизентерия, сальмонеллёз), гепатиты А и Е, энтеровирусные инфекции, холеру и грибковые заболевания.

Чтобы уберечься от инфекций в бассейне, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены: принимать душ до и после плавания, использовать собственные полотенца и принадлежности, не ложиться на бортики и стараться не заглатывать воду.

«По возможности, на отдыхе все же выбирать купание в море, избегать плавание в бассейнах, особенно при их полной загрузке», — советует Мелешина.

Если после купания появились слабость или недомогание, необходимо обратиться к врачу.