Life.ru спросил у врача, каких опасностей ожидать носящим шорты и юбки на улице и в транспорте

С точки зрения экологии окружающей среды, ношение юбок и шорт в общественных местах и транспорте способно нанести вред здоровью. О рисках инфекционных заболеваний и социально-психологических факторах рассказала Life.ru врач-инфекционист Марият Мухина.

Санитарно-эпидемиологические риски

Общественный транспорт, такой как метро, является местом массового скопления людей, что увеличивает риск передачи инфекций. В таких условиях возможна передача бактерий, вирусов и простейших через бытовой контакт. На сиденьях и поручнях могут находиться чесоточные клещи, стафилококки, демодекс. Контакт голых ног с сиденьем повышает риск микротравм и проникновения патогенов. Это может привести к фолликулиту, экземе или более серьёзным инфекциям. В условиях повышенной влажности и температуры размножаются грибки дерматофиты, вызывающие грибковые заболевания кожи и ногтей. Марият Мухина Врач-инфекционист

Окружающая среда и аллергические реакции

В общественных местах можно столкнуться с аллергенами, загрязнителями и химическими веществами. Чувствительная кожа ног подвержена раздражениям, дерматитам и воспалениям при контакте с грязными поверхностями.

Социальная и культурная среда

Ношение мини-юбок и шорт может вызывать вопросы с точки зрения культурных традиций. В некоторых культурах это воспринимается как провокация или нарушение нравственных норм, что может вызвать негативную реакцию и стресс у окружающих. Это негативно влияет на психическое здоровье, говорит эксперт.

При выборе одежды в общественных местах важно учитывать санитарно-эпидемиологические риски и культурные особенности, советует врач. Люди должны быть информированы о возможных рисках для здоровья и комфорта. Для профилактики рекомендуется использовать салфетки для протирки сидений, носить одежду, защищающую кожу от загрязнений и инфекций, а также избегать социальных конфликтов.