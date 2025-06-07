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7 июня, 10:11

Названы лайфхаки для сборов чемодана, которые сберегут время, нервы и место

Дизайнер Керимова: Техника Мари Кондо позволит поместить больше одежды в чемодан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Путешествие – это всегда волнительно, но сборы могут превратиться в настоящий стресс, если не подойти к ним системно. Дизайнер Аника Керимова поделилась с «Вечерней Москвой» лайфхаками, которые помогут взять только самое необходимое и избежать перевеса багажа.

1. Составьте продуманный список

Начните с планирования гардероба, исходя из типа отдыха. Для активного туризма нужна одна одежда, для пляжного – другая. Выбирайте вещи, которые легко комбинируются между собой, и добавьте 1–2 ярких аксессуара на особые случаи.

2. Берите проверенную одежду

Новая обувь может натереть, а деликатные ткани — помяться. Отдавайте предпочтение удобным, немарким и практичным вещам, которые не требуют сложного ухода. В знакомой одежде вы будете чувствовать себя увереннее.

3. Освойте японскую методику упаковки

Техника Мари Кондо позволяет компактно сложить вещи: сворачивайте их плотными прямоугольниками и укладывайте вертикально. Так чемодан вместит больше, а при открытии вы сразу увидите весь гардероб.

4. Оптимизируйте ручную кладь и багаж

Изучите требования авиакомпании к габаритам и весу. В ручную кладь положите самое важное (документы, лекарства, сменную одежду), а в основной багаж — объёмные и тяжёлые вещи.

5. Минимизируйте косметику

Перелейте средства в travel-формат: маленькие бутылочки с шампунем, кремом и лосьоном займут меньше места. Учтите, что во многих отелях есть базовые туалетные принадлежности.

6. Не забывайте про комфорт и эмоции

Возьмите любимые вещи — те, в которых вам приятно и уютно. Это создаст ощущение безопасности и поднимет настроение в поездке.

7. Проверьте гаджеты

Зарядные устройства — must-have. А вот ноутбук или профессиональную камеру стоит брать, только если они действительно нужны. Современные смартфоны отлично справляются с фотосъёмкой.

8. Измерьте и взвесьте чемодан

Перед вылетом убедитесь, что багаж соответствует нормам авиакомпании. Это избавит от лишних трат и нервов в аэропорту.

Как не выглядеть чучелом на море: 5 ошибок, которые совершает каждый при сборе нарядов в отпуск
Как не выглядеть чучелом на море: 5 ошибок, которые совершает каждый при сборе нарядов в отпуск

Ранее советами на этот счёт поделилась эксперт по туризму. Она предложила начать готовиться заранее — по меньшей мере за неделю до поездки. Это позволит собраться в путешествие без лишней суеты и ничего не забыть.

Юрий Лысенко
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