Россиянам раскрыли лайфхаки, как не мучиться со сбором чемоданов перед поездкой в отпуск
Эксперт Абакумова: Начать собирать чемоданы лучше за неделю до путешествия
Собрать чемоданы для путешествия будет намного проще, если начать подготовку заранее, составив продуманный перечень всего необходимого как минимум за неделю до поездки. Это избавит от традиционной предотъездной суеты и позволит спокойно проверить наличие всех важных предметов. Большинство людей берут с собой слишком много вещей, тогда как грамотный подход к сборам позволяет избежать лишнего груза и ненужных переживаний, рассказала эксперт по туризму Дарья Абакумова.
«Чтобы в ночь перед отъездом не нервничать как перед экзаменом, составьте список необходимых в поездке предметов как минимум за неделю. Ещё лучше — разделить список на подразделы по категориям и, собирая чемодан, просто ставить галочки», — объяснила она в разговоре с РИАМО.
Особое внимание собеседница агентства советует уделить документам — паспорту, билетам, страховке и банковским картам. Эксперт рекомендует сделать их копии и отправить себе на электронную почту, что может выручить в случае утери оригиналов. При выборе одежды стоит ориентироваться на сезон и характер поездки, отдавая предпочтение удобным и универсальным вещам, которые легко комбинируются между собой. Не стоит забывать о гигиенических принадлежностях и базовом наборе медикаментов, учитывая при этом ограничения на провоз жидкостей в ручной клади.
Современные гаджеты стали неотъемлемой частью путешествий — смартфон, зарядное устройство и powerbank должны быть в числе первых вещей, которые вы кладёте в сумку. Для международных поездок нелишним окажется адаптер для розеток. В то же время эксперты советуют воздержаться от взятия громоздких предметов вроде больших книг или объёмных флаконов с косметикой. Дорогие украшения также лучше оставить дома — риск потерять их в поездке достаточно велик. Главное правило, которое стоит запомнить: самые ценные вещи и документы всегда должны быть при вас в ручной клади, тогда как остальное можно смело сдать в багаж. Такой подход к сборам сделает путешествие более комфортным и избавит от многих возможных проблем, резюмировала Абакумова.
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