Россиянам раскрыли лайфхаки, как не мучиться со сбором чемоданов перед поездкой в отпуск

Собрать чемоданы для путешествия будет намного проще, если начать подготовку заранее, составив продуманный перечень всего необходимого как минимум за неделю до поездки. Это избавит от традиционной предотъездной суеты и позволит спокойно проверить наличие всех важных предметов. Большинство людей берут с собой слишком много вещей, тогда как грамотный подход к сборам позволяет избежать лишнего груза и ненужных переживаний, рассказала эксперт по туризму Дарья Абакумова.

«Чтобы в ночь перед отъездом не нервничать как перед экзаменом, составьте список необходимых в поездке предметов как минимум за неделю. Ещё лучше — разделить список на подразделы по категориям и, собирая чемодан, просто ставить галочки», — объяснила она в разговоре с РИАМО.

Особое внимание собеседница агентства советует уделить документам — паспорту, билетам, страховке и банковским картам. Эксперт рекомендует сделать их копии и отправить себе на электронную почту, что может выручить в случае утери оригиналов. При выборе одежды стоит ориентироваться на сезон и характер поездки, отдавая предпочтение удобным и универсальным вещам, которые легко комбинируются между собой. Не стоит забывать о гигиенических принадлежностях и базовом наборе медикаментов, учитывая при этом ограничения на провоз жидкостей в ручной клади.

Современные гаджеты стали неотъемлемой частью путешествий — смартфон, зарядное устройство и powerbank должны быть в числе первых вещей, которые вы кладёте в сумку. Для международных поездок нелишним окажется адаптер для розеток. В то же время эксперты советуют воздержаться от взятия громоздких предметов вроде больших книг или объёмных флаконов с косметикой. Дорогие украшения также лучше оставить дома — риск потерять их в поездке достаточно велик. Главное правило, которое стоит запомнить: самые ценные вещи и документы всегда должны быть при вас в ручной клади, тогда как остальное можно смело сдать в багаж. Такой подход к сборам сделает путешествие более комфортным и избавит от многих возможных проблем, резюмировала Абакумова.