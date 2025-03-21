Юрист рассказал, как продлить майские праздники с выгодой для кошелька

Продление майских праздников с помощью планирования отпуска является законным способом для россиян увеличить время отдыха без дополнительных затрат отпускных дней, рассказал юрист Давид Адамс RG.ru. Он объяснил, что согласно трудовому законодательству работники могут выбирать даты отпуска в рамках согласованного с работодателем графика.

Адамс напомнил, что отпуск должен быть запрошен заранее, чтобы учесть интересы работодателя, и отметил, что отказать в отпуске не могут, если он укладывается в график. Выбор конца апреля для отпуска может быть выгоден и с точки зрения расчета отпускных выплат, так как в этом месяце много рабочих дней, что увеличивает средний заработок.

Кроме того, он указал на возможность продления отдыха за счёт сочетания выходных и праздничных дней: в 2025 году, взяв отпуск с 28 по 30 апреля, можно получить девятидневный отдых, используя всего три дня отпуска. Однако важно учитывать производственные потребности и согласовывать отпуск с работодателем, чтобы избежать отказов. Адамс указал, что такой подход позволяет сотрудникам законно продлить отдых и получить финансовую выгоду.