Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 06:39

«Вторые майские»: Россияне в мае будут отдыхать 13 дней

Эксперт Лопатина: Граждане РФ в мае будут отдыхать два раза по четыре дня

В мае россияне получат возможность отдохнуть два раза по четыре дня. Об этом сообщила в беседе с РИА «Новости» эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

«Количество нерабочих дней в майские праздники связано в первую очередь с переносом праздничных дней, которые выпали на выходные дни. Выходной с субботы 4 января был перенесён на пятницу 2 мая. 23 февраля, выпавший на воскресенье, был перенесён на четверг 8 мая», — пояснила эксперт.

По словам социолога, после всех изменений четверг первого мая стал выходным праздничным днём, а выходной в пятницу второго мая — перенесённым праздником. 3-4 мая — обычные выходные дни. В общей сложности россиян в мае ждут сразу 13 выходных.

«Вторые майские» — это 8 мая, перенесённый праздник, 9 мая — День Победы и 10-11 мая — суббота и воскресенье. Итого россияне отдохнут два раза по четыре дня в начале мая», — добавила эксперт.

В России утвердили новый профессиональный праздник
В России утвердили новый профессиональный праздник

Ранее Life.ru рассказывал, что россияне на майские праздники массово отправляются в тёплые страны. Спрос на туры удвоился в сравнении с прошлогодними показателями. Причиной этому стал курс доллара и обилие выходных в мае.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
  • Новости
  • Майские праздники
  • День Победы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar