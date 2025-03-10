«Вторые майские»: Россияне в мае будут отдыхать 13 дней

В мае россияне получат возможность отдохнуть два раза по четыре дня. Об этом сообщила в беседе с РИА «Новости» эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

«Количество нерабочих дней в майские праздники связано в первую очередь с переносом праздничных дней, которые выпали на выходные дни. Выходной с субботы 4 января был перенесён на пятницу 2 мая. 23 февраля, выпавший на воскресенье, был перенесён на четверг 8 мая», — пояснила эксперт.

По словам социолога, после всех изменений четверг первого мая стал выходным праздничным днём, а выходной в пятницу второго мая — перенесённым праздником. 3-4 мая — обычные выходные дни. В общей сложности россиян в мае ждут сразу 13 выходных.

«Вторые майские» — это 8 мая, перенесённый праздник, 9 мая — День Победы и 10-11 мая — суббота и воскресенье. Итого россияне отдохнут два раза по четыре дня в начале мая», — добавила эксперт.