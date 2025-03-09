В России утвердили новый профессиональный праздник

В России официально утвердили в качестве официального праздника День архитектора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Новый профессиональный праздник — День архитектора будет отмечаться в середине лета. Постановление о его закреплении в календаре подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в релизе.

Он будет праздноваться в первый понедельник июля. В этом году празднование придётся на 7 июля.