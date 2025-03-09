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8 МАРТА

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Регион
9 марта, 10:10

В России утвердили новый профессиональный праздник

В России День архитектора официально утвердили как профессиональный праздник

В России официально утвердили в качестве официального праздника День архитектора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Новый профессиональный праздник — День архитектора будет отмечаться в середине лета. Постановление о его закреплении в календаре подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в релизе.

Он будет праздноваться в первый понедельник июля. В этом году празднование придётся на 7 июля.

Утверждён календарь праздничных и выходных дней на 2025 год
Утверждён календарь праздничных и выходных дней на 2025 год

А ранее в России предложили заменить 8 Марта Днём жён-мироносиц. Инициатива поступила от Союза православных женщин.

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Freepik

Мария Любицкая
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