«Дома, на работе и на Мальдивах»: Читатели Life.ru рассказали, как проведут длинные майские праздники

Россияне будут отдыхать в мае целых 13 дней. По традиции многие откроют дачный сезон, будут наслаждаться шашлыками. Другие отправятся в путешествия и посетят интересные места. Читатели Life.ru рассказали, что майские праздники проведут дома.

Life.ru узнал, где россияне проведут майские праздники. Фото © Life.ru

Life.ru узнал, где россияне проведут майские праздники. Фото © Life.ru

Некоторые комментаторы обрадовались таким длинным выходным, так как это замечательный повод отправиться в путешествие. Они рассказали, что поедут в Дагестан, на Мальдивы, во Вьетнам и в Республику Фиджи.

Life.ru узнал, где россияне проведут майские праздники. Фото © Life.ru

Life.ru узнал, где россияне проведут майские праздники. Фото © Life.ru

Многие пользователи отметили, что проведут время на работе. По их словам, было бы здорово, если бы они отдыхали три дня в марте — ведь до майских ещё далеко, а сил остаётся всё меньше. А часть читателей Life.ru поедут на дачу, на природу или увидятся с родственниками.

Life.ru узнал, где россияне проведут майские праздники. Фото © Life.ru