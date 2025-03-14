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14 марта, 09:09

«Дома, на работе и на Мальдивах»: Читатели Life.ru рассказали, как проведут длинные майские праздники

Россияне сообщили, что проведут майские праздники дома, на работе и на Мальдивах

Россияне будут отдыхать в мае целых 13 дней. Обложка © Life.ru

Россияне будут отдыхать в мае целых 13 дней. Обложка © Life.ru

Россияне будут отдыхать в мае целых 13 дней. По традиции многие откроют дачный сезон, будут наслаждаться шашлыками. Другие отправятся в путешествия и посетят интересные места. Читатели Life.ru рассказали, что майские праздники проведут дома.

Life.ru узнал, где россияне проведут майские праздники. Фото © Life.ru

Life.ru узнал, где россияне проведут майские праздники. Фото © Life.ru

Life.ru узнал, где россияне проведут майские праздники. Фото © Life.ru

Life.ru узнал, где россияне проведут майские праздники. Фото © Life.ru

Некоторые комментаторы обрадовались таким длинным выходным, так как это замечательный повод отправиться в путешествие. Они рассказали, что поедут в Дагестан, на Мальдивы, во Вьетнам и в Республику Фиджи.

Life.ru узнал, где россияне проведут майские праздники. Фото © Life.ru

Life.ru узнал, где россияне проведут майские праздники. Фото © Life.ru

Life.ru узнал, где россияне проведут майские праздники. Фото © Life.ru

Life.ru узнал, где россияне проведут майские праздники. Фото © Life.ru

Многие пользователи отметили, что проведут время на работе. По их словам, было бы здорово, если бы они отдыхали три дня в марте — ведь до майских ещё далеко, а сил остаётся всё меньше. А часть читателей Life.ru поедут на дачу, на природу или увидятся с родственниками.

Life.ru узнал, где россияне проведут майские праздники. Фото © Life.ru

Life.ru узнал, где россияне проведут майские праздники. Фото © Life.ru

Россияне активно скупают путёвки в Крым на майские праздники
Россияне активно скупают путёвки в Крым на майские праздники

Ранее Life.ru писал, что россияне на майские праздники массово отправляются в тёплые страны. Спрос на туры удвоился в сравнении с прошлогодними показателями. Причиной этому стал курс доллара и обилие выходных в этот месяц.

Дарья Нарыкова
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