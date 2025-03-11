Россияне активно скупают путёвки в Крым на майские праздники

На начало мая забронировано уже 40% мест в отелях Крыма. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий. Он также обратил внимание на высокий спрос на летние месяцы. Показатели, по словам чиновника, варьируются в диапазоне от 30% до 50%.

«Места на майские праздники в отелях пока есть, хотя в наиболее востребованных курортных комплексах загрузка уже высокая. Наблюдаем прирост количества броней в сравнении с прошлым годом примерно на треть», — отметил министр в беседе с RG.ru.