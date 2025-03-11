Россияне активно скупают путёвки в Крым на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Ганзий: На май забронировано 40% мест в отелях
На начало мая забронировано уже 40% мест в отелях Крыма. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий. Он также обратил внимание на высокий спрос на летние месяцы. Показатели, по словам чиновника, варьируются в диапазоне от 30% до 50%.
«Места на майские праздники в отелях пока есть, хотя в наиболее востребованных курортных комплексах загрузка уже высокая. Наблюдаем прирост количества броней в сравнении с прошлым годом примерно на треть», — отметил министр в беседе с RG.ru.
В АТОР согласны с цифрами, озвученными властями Крыма. Туроператоры подчеркнули, что интерес к российскому полуострову активизировался ещё в начале года. При этом число ранних бронирований на лето у некоторых турфирм подскочило в 2-4 раза. В то же время на 30-35% увеличился спрос на отели и здравницы, по сравнению с прошлогодним периодом.
Ранее Life.ru выяснил, что россияне активно скупают путёвки в тёплые страны в преддверии майских праздников. Причиной ажиотажа стали слегка снизившийся курс доллара и удобный график выходных. Кстати, россияне в мае будут отдыхать 13 дней.
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