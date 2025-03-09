Дёшево и сердито: Travel-эксперт назвал четыре беспроигрышных направления для путешествий весной

Весна — идеальное время для путешествий. В этот период, когда природа только просыпается, а цены на билеты и проживание ещё не успели взлететь до летнего уровня, можно найти множество бюджетных направлений для увлекательных поездок. Travel-эксперт, владелец турагентства GI Travel Тариел Гажиенко рассказал Life.ru, как порадовать себя весной без ущерба для кошелька.

Ближнее зарубежье

Минск. Фото © Unsplash / Egor Kunovsky

«Страны ближнего зарубежья предлагают отличные варианты для бюджетных путешествий, к тому же здесь отсутствует языковой барьер, кое-где можно расплачиваться российскими картами, а цены — вполне доступные», — отметил эксперт.

Первой в списке наиболее удачных направлений оказалась Белоруссия. Брестская крепость, Мирский замок и Несвижский замок — лишь некоторые из исторических мест, которые стоит посетить. Прогулки по паркам в весеннюю пору особенно приятны, а местная кухня радует ценами и разнообразием. Кроме того, многие санатории предлагают недорогие курсы лечения и оздоровления.

Грузия привлекает туристов не только своими красивыми пейзажами, но и уникальным сочетанием восточной и европейской культур, подчеркнул Гажиенко. Тбилиси — это город с характером, где узкие улочки Старого города и серные бани создают неповторимую атмосферу. Грузинская кухня — это настоящий праздник вкуса, к тому же весной повсюду начинаются фестивали, в том числе кулинарные.

Армения с её живописными горами и древними монастырями — ещё одно замечательное направление для путешествий весной. Эчмиадзинский собор и Гегард — исторические памятники, которые хотя бы раз стоит увидеть каждому. Местная кухня — это сочетание восточных и европейских традиций, а армянский коньяк известен во всём мире. Весной Армения расцветает, и пейзажи становятся особенно красивыми.

Юго-Восточная Азия

Пхипхи. Фото © Unsplash / M o e

«Полёты в Азию благодаря китайским авиаперевозчикам стали довольно доступными, да и на месте можно найти бюджетные варианты для размещения и питания», — отметил собеседник издания.

Таиланд остаётся любимым направлением россиян, но весной популярные курорты Пхукет и Паттайя уже не выглядят особо привлекательными из-за изнуряющей жары. Эксперт порекомендовал обратить внимание на север страны, например, на город Чиангмай. Также, по словам Гажиенко, Вьетнам стал достойным конкурентом Таиланда. Весна здесь — один из лучших сезонов, когда море прогревается, но ещё нет летнего зноя и зимних затяжных дождей.

Ещё одним беспроигрышным вариантом станет Индонезия, а именно — Бали. Этот остров, знаменитый своими пляжами, рисовыми террасами и древними храмами, предлагает райские условия для отдыха весной.

Турция

Стамбул. Фото © Unsplash / Ivan Aleksic

Весной в Турции ещё не жарко, но это время идеально подходит для активного отдыха и культурных туров. В Стамбуле можно легко сочетать прогулки по историческим кварталам с отдыхом в современных отелях с подогреваемыми бассейнами и хаммамами. Каппадокия с её уникальными ландшафтами и воздушными шарами — это ещё одно обязательное место для посещения.

Европа

Будапешт. Фото © Unsplash / Anna Hunko

Восточная и Центральная Европа предлагают множество доступных и интересных вариантов для путешествий. Если у вас есть шенгенская виза, не стоит ограничиваться только популярными странами. Например, Венгрия с её изумительным Будапештом привлекает туристов не только красивыми видами, но и доступностью, подытожил Гажиенко.