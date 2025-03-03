Секретные санатории СССР: куда ездило руководство страны за вечной молодостью

Представьте себе: вы — важная шишка в ЦК КПСС. У вас слегка пошаливает сердце от бесконечных совещаний, а нервы натянуты как струны после очередного выполнения пятилетки в три года. Куда вы отправитесь за заслуженным отдыхом и восстановлением сил? Конечно, в один из элитных санаториев, куда простому советскому человеку путь был если не заказан, то весьма затруднителен. Life.ru рассказывает о самых интересных «здравницах», куда стремились попасть члены ЦК, знаменитости и высокопоставленные чиновники. Что удивительно — многие из них принимают отдыхающих до сих пор, хотя и потеряли статус «только для избранных».

Дюльбер: восточная сказка для партийных боссов

Дюльбер: восточная роскошь для партийной элиты СССР. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Этот бывший дворец князя Петра Романова с мавританскими башенками и голубыми куполами стал санаторием «Красное знамя» в 1922 году. Над входом во второй корпус красовалась надпись «Граждане СССР имеют право на отдых» — впрочем, право это имели далеко не все граждане, а лишь избранные партийцы. Здесь отдыхали высшие чины партии, наслаждаясь роскошным парком и великолепными видами на море. Сегодня номера Дюльбера скорее напоминают советское общежитие, но дворцовый парк по-прежнему восхищает гостей своей красотой.

«Родина» в Крыму: античный храм здоровья

«Родина» в Крыму: античный санаторий для вождей. Фото © vienanmeri.livejournal.com

Построенный в 1950 году белоснежный санаторий в античном стиле со статуями советских граций на крыше был настоящей жемчужиной среди здравниц партийной элиты. Здесь располагался первый в СССР крытый бассейн с подогреваемой морской водой — невиданная роскошь для того времени. В циркулярном парке с кипарисами, ливанскими кедрами и фонтанами проводили свои отпуска ведущие деятели партии и правительства. Именно сюда направляли на реабилитацию высших чиновников после инфарктов и инсультов — микроклимат считался целебным сам по себе.

Санаторий имени Орджоникидзе: кавказская жемчужина для избранных

Санаторий имени Орджоникидзе: кавказская здравница ЦК. Фото © ТАСС / Евгений Шулепов

Этот величественный комплекс, возведённый в 1935–1937 годах в Кисловодске на высоте 950 метров над уровнем моря, проектировала целая плеяда блестящих советских архитекторов. Монументальная лестница в античном стиле вела к санаторию, а со смотровой площадки открывался захватывающий вид на Кавказский хребет и Эльбрус. В разное время здесь отдыхали советские знаменитости: Валентина Толкунова, Эдита Пьеха, Сергей Михалков, Корней Чуковский, Геннадий Хазанов, Владимир Этуш и другие звёзды. Но главными гостями всегда оставались партийные бонзы, которым полагался особый уровень обслуживания и лечения.

«Курпаты»: футуристический отдых для номенклатуры

«Курпаты»: футуристический курорт для советской номенклатуры. Фото © ТАСС / Константин Дудченко

Главный корпус «Дружба» санатория «Курпаты» появился в 1985 году, незадолго до заката СССР, и сразу вошёл в список 50 самых оригинальных зданий мира. Огромное кольцо на трёх опорных башнях — с рестораном в верхней части и бассейном в нижней — было местом отдыха партийной элиты позднего советского периода. Отделкой занимались чехословацкие строители — зарубежные специалисты были привлечены, чтобы создать по-настоящему европейский уровень комфорта для советской верхушки. Сейчас в этом модернистском шедевре может отдохнуть любой желающий с достаточной суммой на счету.

«Вороново»: царская роскошь для московских чиновников

«Вороново»: элитный санаторий для московских чиновников. Фото © ТАСC /Игорь Зотин

Подмосковный санаторий, расположенный на территории бывшей усадьбы дворян Волынских, был идеальным местом отдыха для высокопоставленных столичных чиновников, которым не хотелось далеко уезжать от Москвы. В исторических зданиях XVIII и XIX веков размещались люксовые номера для самых привилегированных гостей, а современный корпус 1960-х годов предлагал все необходимые удобства: атриум, открытую террасу, киноконцертный зал. Комплекс, окружённый 16 гектарами леса, обеспечивал полную конфиденциальность для партийной элиты — никаких посторонних глаз и ушей.

«Дагомыс»: курорт на бывших царских землях

«Дагомыс»: советская верхушка на бывших царских землях. Фото © ТАСС / Евгений Шулепов

Открывшийся в 1982 году «Дагомыс» мгновенно стал одной из главных здравниц для советской верхушки. Ступенчатый зиккурат главного корпуса возвышался среди субтропического парка, который до революции принадлежал Николаю II. Первоначально санаторий обслуживал Госкомитет СССР по иностранному туризму, что говорит о его высоком статусе. С 1994 года комплекс находится в ведении Управления делами Президента — партийная номенклатура сменилась на чиновничью, но элитарность места сохранилась. Из окон открываются головокружительные виды на море и субтропические растения — пейзаж, достойный руководителей государства.

«Металлург»: барокко для верхушки промышленных ведомств

«Металлург»: барочная роскошь для промышленных магнатов СССР. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

С 1956 года сочинский «Металлург» с главным корпусом в стиле классического барокко стал любимым местом отдыха руководства металлургической промышленности и других важных ведомств. Расположенный на главной улице Сочи, Курортном проспекте, санаторий предлагал высшему руководству роскошные номера и эксклюзивное лечение. Сегодня здание охраняется как памятник архитектуры, хотя уровень сервиса уже не тот, что был во времена, когда здесь отдыхали промышленные магнаты советской эпохи.

«Сестрорецкий курорт»: элитное наследие царских времён

«Сестрорецкий курорт»: ленинградская элита в царском санатории. Фото © irina-chisa.livejournal.com

Ленинградская элита предпочитала отдыхать недалеко от города, в «Сестрорецком курорте», история которого началась ещё при Петре I. В 1921 году советская власть модернизировала старинный курорт — и он стал местом реабилитации для партийных работников Ленинграда. Единственный в области бассейн с минеральной водой и грязелечебница были доступны лишь избранным. Сегодня «Сестрорецкий курорт» потерял былой лоск, но его расположение на берегу Финского залива по-прежнему впечатляет гостей.