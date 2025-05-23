Учёные обвинили шерстяную одежду в появлении страшной болезни пять тысяч лет назад

Новое исследование учёных из Лондонского университетского колледжа пересмотрело сроки появления рецидивирующей лихорадки у людей. Работа опубликована в журнале Science.

По словам учёных, болезнь начала распространяться примерно 5000 лет назад, а не 11000 лет назад, как предполагалось ранее и связывалось с развитием сельского хозяйства. Анализируя древнюю ДНК, исследователи реконструировали геномы четырёх бактерий Borrelia recurrentis, возрастом от 600 до 2300 лет, найденных в зубах скелетов в Великобритании.

Результаты показали, что возбудитель адаптировался к передаче через человеческих вшей примерно в бронзовом веке. Генетик Бен Краузе-Киора из Кильского университета, не участвовавший в исследовании, высоко оценил работу, отметив её глубокий анализ эволюции патогена.

Археогенетик Пуджа Свали связывает распространение лихорадки с распространением шерстяной одежды и более тесными контактами людей с домашними животными.

Кроме того, исследование показало, что в тот же период возросло количество случаев заражения проказой и чумой, что противоречит распространённому мнению об ослаблении патогенов со временем.