Учёные обвинили шерстяную одежду в появлении страшной болезни пять тысяч лет назад
Science: Шерстяная одежда могла привести к развитию болезней 5000 лет назад
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Новое исследование учёных из Лондонского университетского колледжа пересмотрело сроки появления рецидивирующей лихорадки у людей. Работа опубликована в журнале Science.
По словам учёных, болезнь начала распространяться примерно 5000 лет назад, а не 11000 лет назад, как предполагалось ранее и связывалось с развитием сельского хозяйства. Анализируя древнюю ДНК, исследователи реконструировали геномы четырёх бактерий Borrelia recurrentis, возрастом от 600 до 2300 лет, найденных в зубах скелетов в Великобритании.
Результаты показали, что возбудитель адаптировался к передаче через человеческих вшей примерно в бронзовом веке. Генетик Бен Краузе-Киора из Кильского университета, не участвовавший в исследовании, высоко оценил работу, отметив её глубокий анализ эволюции патогена.
Археогенетик Пуджа Свали связывает распространение лихорадки с распространением шерстяной одежды и более тесными контактами людей с домашними животными.
Кроме того, исследование показало, что в тот же период возросло количество случаев заражения проказой и чумой, что противоречит распространённому мнению об ослаблении патогенов со временем.
Ранее учёные из Великобритании создали технологию производства ткани из коровьего навоза, который, по их словам, является недооценённым источником целлюлозы для текстильной промышленности. Регулируя давление и скорость струи, исследователи могут создавать различные материалы — от плёнок и волокон до лент и нитей для тканей. Эта разработка позволяет фермерам перерабатывать отходы в ценные продукты.